Manacapuru recebe espetáculo de dança inspirado na cultura indígena

Inspirado na cultura indígena, o espetáculo de dança ‘Apoena: Aquele que vê longe’ será apresentado no município de Manacapuru (localizado a 68 quilômetros de Manaus) no próximo domingo (27) e segunda-feira (28). As apresentações vão ocorrer, respectivamente, às 19h, no Sesc Manacapuru e, às 17h, na Escola Estadual Carlos Coutinho. A entrada é gratuita.

Contemplado pelo Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna 2015, o espetáculo reúne as artistas Huana Viana e Francis Baiardi, que assina a direção. A obra tem como principal proposta retratar a cultura ameríndia, a partir da realidade sociocultural que o índio da Amazônia se encontra na contemporaneidade. A montagem leva em consideração as peculiaridades culturais da região.

Com produção da Contem Dança Cia., ‘Apoena: Aquele que vê longe’ tem a trilha sonora assinada pelos músicos Eliberto Barroncas e Diego Janatã.

“Diego, filho do povo indígena Guajara, tem viajado nas comunidades indígenas por todo Brasil, pesquisando a musicalidade dos povos das florestas e também o som dos tambores das comunidades quilombolas do maranhão. E ele vai estar com a gente. Está muito legal o envolvimento dele, que é indígena, nesse projeto”, comentou Francis Baiardi.

Ciclo de Palestras

Além da apresentação do espetáculo, ao fim de cada encenação ocorrerá a palestra ‘O indígena na atualidade’. A duração será de 40 minutos e a palestra é ministrada pela professora Jocilene Gomes da Cruz.

Após Manacapuru, será a vez do município de Itacoatiara receber dois dias de espetáculo. O espetáculo ocorrerá nos dias 1º e 2 de dezembro, no Sesc da cidade. Em Manaus, a apresentação será no dia 6 de dezembro, no contêiner das Artes, situado no bairro Cidade Nova. Nos dias 7, 8, 9 de dezembro será a vez do Museu da Amazônia (Musa), na Zona Leste, receber a montagem.

