Manacapuru divulga processo seletivo com 250 vagas para área de saúde

A Prefeitura de Manacapuru divulgou edital de processo seletivo com vagas para a Secretaria Municipal de Saúde. A seleção será realizada por meio de análise de currículo, títulos e prova objetiva. De acordo com o edital, são mais de 250 vagas e salários de R$ 1.014,00. A 1ª etapa da prova objetiva será realizada no dia 15 de julho, com duração de 3 horas.

A contração temporária e formação de cadastro de reserva de será para Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE).

O prazo de validade do presente Processo Seletivo será de um ano, prorrogável uma vez, por igual período, a contar da data da publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas.

Inscrições:

As inscrições para o Processo Seletivo Simplificado Nº 005/2017 serão efetuadas no Galpão da Ciranda Flor Matizada , localizado à Av. Boulevard Pedro Rates, s/nº – Centro, CEP: 69400-000, Manacapuru, de 26 a 30 de junho.

