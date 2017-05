‘Malária’ é morto a tiros e facadas em ramal no Jorge Teixeira

O borracheiro Bruno de Araújo Gomes, de 21 anos, conhecido como “Malária”, foi morto a tiros e a facadas na noite desta desta terça-feira (9), no ramal Água Cristalina, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

De acordo com testemunhas, quatros homens chegaram à casa de Bruno em duas motocicleta. Os suspeitos chamaram pela vítima que estava jantando. Bruno chegou a conversar com os homens em frente de casa e em seguida foi atacado com golpes no tórax e teve o pescoço cortado.

Segundo a polícia, a vítima chegou a caminhar 30 metros na tentativa de pedir ajuda, mas não resistiu aos ferimentos e morreu à beira da estrada. Os suspeitos fugiram sem serem identificados. O corpo do borracheiro foi levado até o Instituto Medico Legal (IML).

A família de Bruno informou que o borracheiro não recebia ameaças, mas cogitou duas possibilidades para a motivação do crime.

“Ele morava sozinho e não costumava falar muito sobre a vida dele, mas chegou a comentar comigo que ele tinha dívidas e que iria pagar”, disse uma parente que preferiu não se identificar.

Ainda segundo familiares, Bruno tinha amigos que eram envolvidos com o tráfico de drogas, e que o borracheiro vendia terrenos dentro da invasão onde morava.

“Ele vendia terrenos naquela invasão, não sei se mataram ele por por inveja ou se foi acertos de contas por tráfico de drogas”, disse uma prima de Bruno, que também não quis se identificar.

O caso foi registrado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Daniel Landazuri

EM TEMPO