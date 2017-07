Malaba Jam Festival agita Parque dos Bilhares no dia 29

O Malaba Jam Festival surgiu em 2013 para homenagear o músico amazonense Rafael Derzi, conhecido como Malaba, que foi vítima de leucemia – Foto: Divulgação

O quinto Malaba Jam Festival, que acontece no dia 29 de julho, no anfiteatro do Parque dos Bilhares, vem, neste ano, como edição especial Virada Sustentável.

Dentro da programação do principal evento de sustentabilidade realizado no Brasil, o encontro que reúne música, artes plásticas e solidariedade inicia às 16h, com as bandas Canhamukaya, Na Trilha, Cabocrioulo, Johnny Jack Mesclado, Os Tucumanus e Alaídenegão, além dos DJs Kimo e Tubarão.

Cada atração vai receber convidados para dividir o palco, entre os nomes confirmados estão Cileno, Leka Denz e Casa de Caba.

Entidade beneficiada:

Segundo a jornalista Lane Lima, uma das organizadoras, o evento vai celebrar 15 anos de atuação do Grupo Raio de Sol, que oferece apoio social, psicológico e pedagógico a portadores de doenças no sangue, a maioria do interior do Amazonas. Ela destaca que a entidade beneficia, com cestas básicas, 67 pacientes sem condições de se manter na cidade durante o tratamento.

“Queremos celebrar este momento da instituição com um número expressivo de doações e ajudar mais famílias”, diz a organizadora, ressaltando que, em quatro edições do festival, foram arrecadadas mais de duas toneladas de alimentos, além de roupas, fraldas, brinquedos e livros. “Há dois anos lançamos a campanha com antecedência para que o público tenha mais tempo de se organizar e participar desta ação social”.

Lane enfatiza que o acesso aos shows é gratuito, no entanto, o público é convidado a doar itens que compõem a cesta básica como arroz, feijão, macarrão, óleo, café, açúcar, leite em pó e complemento alimentar.

Intervenções artísticas:

Um grupo de artistas plásticos locais, coordenado por Romahs Mascarenhas, artista visual e roteirista da Maurício de Sousa Produções, é responsável pelas intervenções artísticas. A proposta é deixar um legado para o parque, uma marca registrada do Malaba Jam Festival, e conta com Turenko, Coletivo X-MAO, Tial, Débora Erê, Nádja Kristhina, Lobão e André Hulk.

O Curumim – o último herói da Amazônia, criado pelo jornalista Mário Adolfo, também está nesta corrente do bem. Com tirinhas de quadrinhos, até o dia do evento, o personagem vai mostrar como o público pode ajudar os pacientes atendidos pelo Raio de Sol com doações.

A feira criativa do Arte em Movimento também está confirmada no Parque dos Bilhares. Esta é a segunda vez que o projeto leva expositores do segmento de artesanato para colorir a festa.

O Malaba Jam Festival surgiu em 2013 para homenagear o músico amazonense Rafael Derzi, conhecido como Malaba, que foi vítima de leucemia. Na ocasião, família e amigos decidiram transformar a perda em solidariedade e ajudar pessoas que lutam contra a doença.

Programação:

16h – DJ Kimo

17h – Canhamukaya e Na Trilha

18h – Cabocrioulo

19h – Johnny Jack Mesclado

20h – Os Tucumanus

21h – Alaídenegão

Agenda:

O QUE É: Malaba Jam Festival 5 – Edição Virada Sustentável

QUANDO: 29 de julho, de 16h às 22h

ONDE: Parque dos Bilhares, com entrada pela Avenida Djalma Batista

QUANTO: Gratuito