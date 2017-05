Mala com 20 quilos de drogas é aprendida na Zona Oeste

Policias do 15°, 27° Distrito Integrado de Polícia (DIP) e 2ª Seccional Norte, apreenderam em uma residência localizada na Rua Sul América, Bairro da Glória, Zona Oeste de Manaus, aproximadamente 20 quilos de maconha do tipo “skank”. A droga estava escondida dentro de uma mala embaixo da cama na residência onde também foi encontrada uma balança de precisão.

De acordo com o delegado Leonardo Valença, titular do 15° DIP, as investigações em torno do caso duraram, três semanas. Os levantamentos feitos pelas equipes apontavam para um homem, possivelmente responsável pelo armazenamento e distribuição de substâncias ilícitas da área. Durante as diligências, os policias civis descobriram que os entorpecentes são de origem colombiana.

“Descobrimos a residência onde as substâncias estavam sendo armazenados e passamos a monitorar o local. Na tarde de terça decidimos entrar no imóvel, mas, ninguém foi encontrado no lugar. Durante a revista achamos a mala, onde estava, a droga”, relatou o delegado.

Segundo Leonardo esta apreensão só foi possível a partir do trabalho de inteligência feito por meio das equipes de investigação das unidades policiais envolvidas, após as prisões de outros infratores por tráfico de drogas. Valença assegurou que as diligências em torno deste caso terão continuidade, até que eles possam chegar ao responsável pelo material ilícito. A droga apreendida será levada para perícia no Instituto de Criminalística (IC).

Com informações da assessoria