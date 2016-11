Major da PM suspeito de matar ex-namorada em 2010 é inocentado por júri popular; decisão cabe recurso

O major da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) Pedro César Moreira, suspeito de ter assassinado a soldado da PM Leidynina Luciane Silva de Araújo, em março de 2010, foi inocentado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam) no fim da tarde desta segunda-feira (28), durante audiência realizada no plenário do tribunal do júri, no Fórum Ministro Henoch Reis, bairro Aleixo, Zona Sul.

A audiência teve início por volta das 9h da manhã de hoje e o anúncio da decisão final só saiu às 17h. O réu foi absorvido porque o júri considerou que não houve provas suficientes para incriminar o major. Apesar do anúncio, a decisão cabe recurso.

Entenda o caso

Pedro, foi acusado de matar a ex-namorada Leidynina com um tiro de pistola PT 40, de uso exclusivo da Polícia Civil e da PM, no dia 5 de março de 2010. O corpo da vítima foi encontrado no segundo andar do residencial Carol 2, bairro Betânia, Zona Sul. Na época, o acusado informou à polícia que a soldado comentou suicídio na frente dele por crises de ciúme. Já a família da vítima sempre negou a versão apresentada pelo réu.

Dias após o crime, o então na época delegado Mariolino Brito, que investigava o caso, indiciou Pedro por homicídio.

Portal EM TEMPO