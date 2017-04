Maisa promove matinê para fãs em Manaus

Um fenômeno. É assim que é definida a carreira profissional de Maisa. Ainda aos 3 anos de idade, já encantava adultos e crianças quando apareceu no programa Raul Gil e, hoje, além de ser contratada como apresentadora no SBT, arrasta uma multidão de fãs como youtuber, atriz, cantora, escritora e modelo. Neste domingo (30), os fãs de Manaus poderão ter a oportunidade de ficar pertinho da artista, no “Maisa Party Day”, que será realizado no Manaus Plaza Shopping, a partir das 16h.

O evento conta com um lounge onde, em uma matinê infanto-juvenil, o público vai poder interagir com malabaristas e com um DJ mirim, o Andrey. O setlist musical vai esquentar o clima e preparar o público para a entrada da grande estrela da festa: Maisa Silva.

Maisa deve ficar por duas horas no palco, interagindo com o público e cantando os seus grandes sucessos, como “NheNheNhem”, que ficou em primeiro lugar da parada “Viral” do Spotify. A mais nova música da cantora fala sobre os barulhos que todo o mundo ouve durante o dia-a-dia.

No fim da apresentação, Maisa deve receber cerca de cem fãs, sorteados pelo mall, que devem fazer uma foto com a artista e, também, ter o livro “Sinceramente Maisa – Histórias de uma garota nada convencional”. A obra, recém lançada, aborda assuntos como bullying, moda, comportamento e preconceito, tratando dos temas leves e mais sérios com a naturalidade e autenticidade que a fez conquistar uma legião de fãs no Brasil.

“Meu livro é um encontro bem-humorado de duas Maisas, a criança e a adolescente. Enquanto falam sobre a vida, as dificuldades, as amizades, a família e todo o trajeto que me trouxe até aqui”, explicou.

É a quarta vez que Maisa vem a Manaus. Ao EM TEMPO, ela revelou que adora os fãs da capital amazonense e dos passeios pelos caudalosos rios da região. “Eu adorei a cidade. Gostei de fazer o passeio nos rios e conhecer um pouco mais da cultura. Além disso, sempre fico com a expectativa nas alturas em reencontrar os fãs daí que, além de muito animados, eu gosto muito”, disse a apresentadora.

Maisa também é um fenômeno nas redes sociais. Facebook, Instagram e YouTube totalizam mais de 18 milhões de seguidores que, diariamente, podem acompanhar a versatilidade da artista que, mesmo com inúmeras atividades, se considera uma pessoa “calma”.

“Apesar de eu ter várias atividades profissionais, como pessoa eu sou bem calma. Minhas atividades não interferem no meu estado de espírito. Para me tirar do sério, é bem difícil”, contou.

Fãs, fama e muito trabalho. Questionada sobre o que falta em sua vida, Maisa cai na gargalhada e fala em “dinheiro e viagens”. “Falta dinheiro. Ah, e férias para viajar

pelo mundo”, respondeu.

O Grupo Raman Neves, por meio do jornal Amazonas EM TEMPO, em parceria com a Cato Eventos, lançaram, nesta quinta-feira (27), a promoção “Quer conhecer a Maisa?”. O vencedor da promoção, além de poder participar do “Maisa Party Day”, vai poder conhecer a artista de pertinho.

Para participar, os fãs da Maisa devem seguir as contas @emtempooficial e @catoeventos, no Instagram, marcar três amigos nos comentários e curtir a foto oficial. Uma das ressalvas entre as regras é a de que, ao comentar, não se pode mencionar perfis de famosos e fakes.

O resultado do sorteio sai nesta sexta-feira (28), às 19h, no perfil do EM TEMPO.

