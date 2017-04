‘Maísa Party Day’ reúne fãs e blogueiras em Manaus

Um fenômeno descoberto aos 3 anos de idade. Assim cresceu e continua aparecendo, uma das artistas da atualidade mais famosas, Maísa, que vem à Manaus pela primeira vez com o ‘Maísa Party Day’, no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping, no dia 30 de abril, a partir das 17h. O encontro tem a produção da Cato Eventos.

Participação e Sorteios

Para participar desse encontro inédito os fãs e apreciadores da jovem Maísa, podem adquirir ingressos com acesso pelo site Guichê Web e também no SAC, em frente à loja TV Lar, no térreo do Manaus Plaza Shopping. De acordo com os organizadores a abertura dos portões iniciará às 16 horas. Mais informações pelo telefone (092) 9116-8404.

Os valores dos ingressos no setor Bronze variam de R$ 30 a R$ 60, setor Ouro de R$ 100,00 (meia) a R$ 200,00 e setor Prata e 70 reais (meia) a R$140,00.

Uma série de sorteios acontecerá durante o ‘Maísa Party Day’, já no ato da compra apenas pelo site, já participa de sorteio de livros da artista depositando na urna seu cupom preenchido devidamente, sendo que cada ingresso dá direito a um cupom até o dia 23 de abril.

O sorteio de 30 fotografias e 30 exemplares de livros da artista será realizado no dia 24 de abril, às 17h, com resultado divulgado nas redes sociais da Cato Eventos, onde serão sorteados. Após a divulgação dos resultados os ganhadores terão o prazo máximo até o dia 25 de outubro, às 17h00minh terça feira, para confirmar a participação e retirar um vale foto em um dos pontos de venda, em horário comercial.

Fãs e Blogueiras Manauaras

Que a Maísa tem fãs por todos os cantos do país, isso é um fato. Manaus é um dos lugares que a artista também lidera na quantidade de admiradores que seguem e acompanham a talentosa Maísa, como a blogueira manauara e modelo Daniela Andrade – a Danizinha Oficial, de19 anos, que se inspirou e resolveu se dedicar a um blog no ano de 2013 o “Click na Moda” – hoje desativado.

“Criei um site com dicas para as mulheres, gosto de falar sobre tudo do universo feminino”, conta a blogueira que logo depois desativou o blog e resolveu entrar de cabeça no mundo dos vídeos.

Danizinha (https://www.instagram.com/danizinhaoficial/), fará presença junto como blogueira oficial no encontro Maísa Party Day blogueiras mirins, e é fã assumida de Maísa. “É muito gratificante participar deste grande encontro porque admiro seu trabalho e já tive oportunidade de conhecê-la pessoalmente, vejo que terei a chance de transmitir contato maior com a Maísa, além de estar mais próxima dos meus seguidores”, comemora a youtuber.

Programação

A estrutura dessa grande festa contará com um Lounge e a presença do DJ mirim e manauara Andrey, que inicia a programação com setlist musical animado. Além disso, malabaristas e pintura facial para fazer o público já entrar no clima.

Com informações da assessoria