`Maísa Party Day’ já tem nova data em Manaus

A atriz e cantora Maísa confirmou nova data para apresentação em Manaus, será dia 28 de maio, no Manaus Plaza Shopping. Ela vem a primeira vez na cidade trazendo o `Maísa Party Day’, teve problemas de saúde e não pode comparecer ao evento no dia 30 de abril como era previsto. Com a nova data, o evento segue a programação normal a partir das 17h. O encontro tem a produção da Cato Eventos.

A estrutura contará com um Lounge e a presença do DJ mirim e manauara Andrey, que inicia a programação com setlist musical animado. Além disso, malabaristas e pintura facial para fazer o público já entrar no clima.

Para participar desse encontro inédito os fãs e apreciadores da jovem Maísa, podem adquirir ingressos com acesso pelo site Guichê Web . De acordo com os organizadores a abertura dos portões iniciará às 16 horas. Mais informações pelo telefone (092) 9116-8404.

Os valores dos ingressos no setor Bronze variam de R$ 30 a R$ 60, setor Ouro de R$ 100,00 (meia) a R$ 200,00 e setor Prata e 70 reais (meia) a R$140,00.

Sobre Maísa Silva

A pequena notável iniciou sua carreira em apresentações espontâneas no “Programa Raul Gil”, em 2005, Maísa Silva, ou simplesmente Maísa, já é a atriz mirim mais conhecida e reconhecida em solo brasileiro, começou cedo interpretando sucessos do grupo Rouge, Ivete Sangalo entre outras, em 2007.

Logo em seguida foi contratada pelo SBT para apresentar os programas “Sábado Animado” e “Bom Dia & Cia” e participar do “Programa Silvio Santos”. Carismática e talentosa, Maísa conquistou a família brasileira e teve seu trabalho reconhecido pela mídia e pelos internautas que a premiaram com o “Troféu Imprensa” e “Troféu Internet” na categoria Revelação em 2009.

Como atriz fez sucesso ao interpretar a personagem Valéria em “Carrossel” (2012), novela adaptada pela autora Iris Abravanel, e também com participações na série “Patrulha Salvadora” (2014), autoria de Iris Abravanel.

Silvio Santos revelou durante a gravação de seu programa dominical no SBT que Maisa Silva será a nova rainha da televisão brasileira. Mais tarde transferiu-se para o SBT para apresentar o programa ‘Sábado Animado’, que por diversas vezes foi líder de audiência, mas começou seu auge no programa Silvio Santos no quadro Pergunte à Maísa onde foi um grande sucesso, sendo convidada para ser a protagonista da novela Carrossel para interpretar Valéria Ferreira grande sucesso de audiência.

Fez uma participação exclusiva na novela Chiquititas e em 2017 estreou a novela Carinha de Anjo. Maísa Silva chegou a uma marca importante para a sua carreira, superou até a Anitta e chegou ao primeiríssimo lugar da parada ‘Viral’, do Spotify, com o single ‘NheNheNhem’.

A mais nova música da cantora fala sobre os barulhos que todo o mundo ouve durante o dia-a-dia. Lançado em 2016, o lyric vídeo da música tem quase 2.5 milhões de visualizações.

Maísa lançou seu livro também, com a versatilidade que é sua marca registrada, Maísa aborda em “Sinceramente Maísa – Histórias de uma garota nada convencional” assuntos como bullying, moda, comportamento e preconceito, tratando dos temas leves e mais sérios com a naturalidade e autenticidade que a fez conquistar uma legião de fãs no Brasil.

Seu primeiro livro retrata um encontro muito bem-humorado das duas Maisas, a criança e a adolescente, enquanto falam sobre a vida, as dificuldades, as amizades, a família, e todo o trajeto que a trouxe até aqui. Sem esquecer o seu segundo lançamento – “O Diário de Maísa”, que acompanha um adesivo especial para seus fãs.

Com informações da assessoria