Mais uma morte é registrada após bebedeira gerar briga em Manaus

O desemprego Edelson Pereira da Silva, de 29 anos, foi executado com um tiro nas costas, na manhã deste domingo (6), após um discussão. O crime ocorreu na rua Sete de maio, localizado no bairro Santa Etelvina, Zona Norte de Manaus.

De acordo com familiares da vítima, Edelson estava com a mãe em um arraial do bairro, quando um grupo de amigos o convidou para beber. A mãe ainda teria pedido para que ele não fosse e voltasse para casa junto com ela.

Contrariando o pedido, Edelson decidiu sair com um primo, identificado apenas como “Igor”, e mais dois amigos – que não tiveram os nomes revelados. O grupo então começou a beber e, durante esta madrugada, o suspeito apontado como “Júnior das pregas” teria chegado ao local onde Edelson estava, puxando briga com o seu primo.

“Ele não era de briga, mas ao ver o primo dele se envolver em uma, foi tomar as dores. Me contaram que ele teria dito para o Júnior, que com o primo dele ninguém ia mexer. Foi nesse momento que o assassino puxou o revólver e disparou um tiro nas costas do meu filho. Tanto que eu pedi para ele não sair de casa, para não se envolver em brigas. Parece que eu estava sentindo que alguma coisa ruim ia acontecer. Coração de mãe não se engana”, disse a doméstica, Cleudinice Araújo, 49.

Uma prima comentou também que, “Júnior das Pregas” é acostumado a puxar briga quando está sob efeito de álcool e drogas. Recentemente, um outro integrante da família de Edelson teria sido agredido por ele.

O principal suspeito de ter cometido o crime é um homem identificado como “Júnior das pregas”

Moradores do local onde a vítima foi executada, não quiseram falar muito sobre o assunto. Um homem que preferiu não se identificar, disse que o crime ocorreu por volta das 6h20 e que nesse horário todos estavam dormindo. Eles acordaram com o barulho do disparo. Ainda segundo o morador, Edelson era um rapaz tranquilo e não tinha envolvimento com a criminalidade.

“Jogávamos bola quase todo final de semana. Em anos de amizade, nunca vi ele envolvido com nada de ruim. Lamentável ver que uma briga boba de bebedeira tenha tirado a vida dele. Agora três crianças ficaram órfãs de pai”, disse.

Até a publicação desta matéria, o suspeito ainda não tinha sido localizado. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

