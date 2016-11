Mais uma edição da ‘Feira de Troca de Livros e Gibis’ acontece neste domingo em Manaus

No próximo domingo (27), mais uma edição da Feira de Troca de Livros e Gibis será realizada em Manaus. O evento acontece a partir das 9h e vai até 13h, no Hall Superior da Biblioteca Pública do Amazonas, situada na rua Barroso, nº 57, Centro, Zona Sul.

Para participar, o interessado deve levar no dia do evento livros e gibis em ótimo estado de conservação. Serão aceitos materiais nas seguintes categorias: literatura geral; literatura brasileira; literatura da Amazônia; literatura infanto-juvenil; gibis e mangás; livros relacionados à Amazônia; biografias e artes. Há também uma novidade: os gibis poderão ser trocados por livros de literatura infantil ou vice-versa.

Não serão aceitos materiais didáticos, livros de cunho político/partidário, lista de endereços e telefones, teses e dissertações, enciclopédias, livros sobre sexologia, código civil, legislação, informática, cunho religioso e de autoajuda. Só será permitida a troca de, no máximo, três exemplares iguais (mesmo livro) por participante.

De acordo com o diretor da Biblioteca Pública do Amazonas, Sharles Costa, no dia do evento, o participante receberá um cupom por cada livro ou gibi que levar, que lhe permitirá trocar livro por livro e gibi por gibi.

“É muito bom poder renovar a leitura, passar adiante aquele livro engavetado e, o que é melhor, sem gastar nada por isso. É um evento enriquecedor e que cumpre o compromisso em promover e estimular a leitura de forma totalmente gratuita”, comenta.

Com informações da assessoria