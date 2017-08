Mais um TRE lança concurso público com salários de até R$ 10.461,90

O Tribunal Regional Eleitoral do Tocantins tem edital lançado para realização de seu novo concurso público para cargos de nível médio e superior. As carreiras de Técnico e Analista têm salários de até R$ 10.461,90.

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe/Cebraspe) vai coordenar todas as etapas da seleção que tem 10 vagas para Técnico e Analista Judiciário. São 10 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva, sendo 5 para profissionais de nível superior – Analista Judiciário – nas áreas Judiciária (3), Administrativa (Cr) e Contabilidade (2). A remuneração do cargo é de R$ 10.461,90.

Já para o cargo de Técnico Judiciário, carreira que exige ensino médio, há mais 5 vagas nas áreas Administrativa (3) e Programação de Sistemas (2). Para concorrer na área de Programação de Sistemas será exigido ainda curso de programação de sistemas, com carga horária total de, no mínimo, 120 horas-aula.

O salário dos técnicos será de R$ 6.376,41 e todos ainda recebem auxílio alimentação de R$ 884,00.

As inscrições no concurso vão das 10 horas do dia 04 de setembro até as 18 horas do dia 02 de outubro de 2017, via internet, no endereço eletrônico www.cespe.unb.br/concursos/tre_to_17. O valor da taxa de inscrição é de R$ 75,00 para Técnico e de R$ 95,00 para Analista Judiciário.

A seleção terá provas objetivas e prova discursiva aplicada para todos os cargos, realizadas na cidade de Palmas-TO no dia 3 de dezembro de 2017. Os locais de realização das provas serão comunicados no dia 23 de novembro pelo Cespe.

As provas terão 60 questões de conhecimentos gerais (20) e específicos (40), envolvendo disciplinas de língua portuguesa, noções de informática, normas aplicáveis aos servidores públicos federais, direito administrativo, direito constitucional, direito eleitoral, direito civil, dentre outras.

O prazo de validade do concurso é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período – veja o edital do concurso TRE-TO 2017.

Novos salários

Atualmente, a remuneração dos Analistas é de R$ 10.461,90 e dos Técnicos de R$ 6.376,41, além de auxílio alimentação no valor de R$ 884,00. No entanto, já foi sancionado pelo Presidente da República aumentos escalonados até 2019, o que eleverá a remuneração dos Técnicos para R$ 7.591,37 e chegará a R$ 12.455,30 para Analistas no fim do período (jan/2019) .

O cargo de Analista Judiciário – Área Judiciária tem como atribuições executar atividades privativas de bacharel em Direito relacionadas com processamento de feitos e apoio a julgamentos e execução de mandados. O requisito para concorrer ao cargo é de nível superior na área do Direito.

Já o Analista Judiciário – Área Administrativa executa atividades de nível superior, relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, administração de recursos materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, de controle interno, bem como as de desenvolvimento organizacional e de suporte técnico e administrativo às unidades organizacionais. O cargo formação superior em qualquer área de formação.

A função de Técnico Judiciário – Área Administrativa tem responsabilidade de executar atividades de nível médio relacionadas com as funções de administração de recursos humanos, materiais e patrimoniais, orçamentários e financeiros, controle interno, bem como as de desenvolvimento organizacional e suporte técnico e administrativo às unidades organizacionais. A exigência do cargo é de nível médio completo.

Durante a vigência do certame foram realizadas 29 nomeações para o cargo de Técnico e 13 nomeações para Analistas. O prazo de validade para o tribunal nomear habilitados no certame encerrou no dia 7 de junho de 2015 e, por isso, um novo concurso era muito aguardado.

