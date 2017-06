Mais um suspeito da morte do PM é preso no interior com droga

José Cleidson Weckner Rodrigues, o “menor da chapa”, foi preso pela polícia em Novo Aripuanã (227 km) dentro da embarcação Tio Gracy. Ele viajava com a esposa após ter sido apontado como um dos executores do soldado Sérgio Portilho, encontrado morto na última terça-feira (30). Com o suspeito a Polícia Militar (PM) ainda apreendeu um quilo de entorpecente.

A prisão aconteceu após abordagem policial em pleno Rio Madeira. Uma patrulha fluvial foi montada pela PM para abordar todas as embarcações saídas de Manaus. Ao entrarem no barco, os sargentos Rodrigues e Aglair, e os cabos Roberto Nascimento e Leonam começaram a vasculhar entre os passageiros. Foi quando descobriram José Cleidson. Ao revistarem os pertences do suspeito, os policiais encontraram a maconha.

Após dada voz de prisão, “Menor da Chapa” e sua companheira foram transportados na embarcação da polícia até o 73º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em Novo Aripuanã, onde prestaram depoimento e permanecem presos até decisão da Secretaria de Segurança Pública (SSP) sobre a vinda deles para Manaus.

Márcio Azevedo

EM TEMPO