Mais um policial militar é assassinado por criminosos no Rio

A assessoria de imprensa da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro (PMRJ) confirmou neste sábado (14) a morte do 2º sargento Fábio Magalhães Teixeira, baleado quando fazia patrulhamento de trânsito em uma praça da Vila Kennedy, na zona oeste da cidade, na noite dessa sexta-feira (13).

Segundo a PM, o sargento foi baleado por criminosos e chegou a ser socorrido com vida, sendo levado para o Hospital Municipal Albert Schweitzer. O policial não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada deste sábado. Lotado do 14º BPM (Bangu), o sargento tinha 44 anos e deixou esposa e um filho. Estava na corporação há 20 anos.

Fábio Magalhães foi atingido por dois disparos que partiram de um carro abordado pelo PM. Os responsáveis conseguiram fugir.

O número de policiais mortos este ano pode ser ainda maior, uma vez que a Delegacia de Homicídios (DH) ainda não confirmou se o corpo encontrado carbonizado dia 7 em Itaguaí, no sul do estado, é do subtenente reformado Cássio Ferreira, que está desaparecido.

Nielmar de Oliveira

Agência Brasil