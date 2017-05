Mais oito municípios entram em Emergência devido a enchente

A Defesa Civil do Amazonas deu parecer favorável aos decretos de emergência de mais oito municípios das calhas dos rios Solimões e médio Amazonas. Agora são 21 o número de cidades em “situação de emergência” por conta da enchente.

Para atender os afetados, uma segunda fase da operação de ajuda humanitária já está sendo montada pelo órgão. “O desastre evoluiu e o Governo do Estado vai apoiar às famílias afetadas nesta segunda fase de atendimento, onde serão destinadas com 900 toneladas de ajuda humanitária que, somadas as 500 da primeira fase, totalizam 1.400 toneladas de socorro enviadas aos municípios atingidos pela enchente”, lembrou o Secretário de Estado da Defesa Civil e comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Fernando Pires Junior.

Os novos municípios em Emergência são Amaturá, Anamã, Anori, Coari, Iranduba, Manacapuru e Caapiranga, na calha do Solimões, e Itacoatiara no médio Amazonas. Ao todo, 20.938 famílias estão prejudicadas nas zonas urbana e rural dessas cidades.

Com informações da assessoria

EM TEMPO