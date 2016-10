Mais militares brasileiros seguem para apoiar missão de paz no Haiti

Um avião da Força Aérea Brasileira decolou nesta segunda-feira (17) de Brasília para o Haiti com 18 toneladas de material de manutenção e 62 militares da Marinha e do Exército que vão apoiar a Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti (Minustah), comandada pelo Brasil. A passagem do furacão Matthew pelo Caribe no dia 4 de outubro, agravou a situação do país já afetado pelo terremoto de janeiro de 2010 e por três anos de seca relacionada ao El Niño.

Os militares vão trabalhar na manutenção de equipamentos de informática, saúde, armamento, refrigeração e viaturas da missão. Desde 2004, as tropas brasileiras participam da Minustah e atuam nas áreas mais violentas do país caribenho, além de prestar apoio às atividades de assistência humanitária e de fortalecimento das instituições nacionais daquele país.

Os integrantes da Minustah têm se deslocado da sede da missão, na capital Porto Príncipe, para os locais mais afetados pelo furacão, localizados no sudoeste do país. Eles atuam na recuperação de estradas e pontes e na segurança de comboios humanitários.

Essa é a terceira missão do esquadrão Corsário para o Haiti com o Boeing 767, uma aeronave de transporte pesado que entrou em operação na unidade em julho desse ano. Duas missões, contando com a atual, foram de apoio de manutenção e uma de ajuda humanitária. Na última sexta-feira (14), o esquadrão transportou 120 barracas para o Haiti em apoio aos desabrigados.

Doações

O furacão Matthew atingiu a região sul do Haiti com ventos de até 240 quilômetros por hora, destruindo casas, arrancando postes, árvores e antenas e provocando inundações. Mais de 2,1 milhões de pessoas foram afetadas e 1,4 milhão necessitam de ajuda humanitária.

As autoridades alertam para o aumento do número dos casos de cólera e outras epidemias. Cerca de mil pessoas já morreram. O secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon lançou um apelo de assistência à comunidade internacional no valor de US$ 120 milhões.

A Embaixada do Haiti no Brasil disponibilizou uma conta para doações: Banco do Brasil, agência 1606-3, conta-corrente 982.054-X.

Andreia Verdélio

Agência Brasil