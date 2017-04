Mais duas pessoas desaparecem na Adolpho Ducke enquanto procuravam por jovens desaparecidos

Mais duas pessoas se perderam na Reserva Adolpho Ducke, localizado no bairro Cidade de Deus, Zona Leste, enquanto ajudavam nas buscas dos cinco jovens que sumiram no parque florestal, na tarde da última quinta-feira (6), segundo informações de familiares. O grupo que entrou pela primeira vez na mata fechada da reserva, se perdeu no caminho da prainha, um balneário situado dentro da área florestal.

Nelza Nascimento de Miranda, 44, mãe de uma das jovens desaparecidas, identificada como Paula Miranda Borges, relatou que o marido da filha, não conformado com o sumiço, decidiu por conta própria procurar por ela. Ele teria convidado um amigo para ajudá-lo no resgate e ambos, também, ainda não retornaram.

“Os bombeiros foram para um lado e ele para outro. Depois fiquei sabendo que ele e o amigo também se perderam na mata. Não sei mais nem o que pensar. Estou desesperada com a falta de informação sobre o paradeiro da minha filha. Não dormi pensando nela, de como ela está. Sinto um vazio enorme sem ela do meu lado. Estou pedindo a Deus que encontrem todos eles bem”, desabafou a mãe de Paula.

Nelza disse ainda que um grupo de moradores, amigos e familiares estavam se programando para entrar na reserva e intensificar as buscas juntamente com os militares, mas tiveram que abortar a ação por recomendação do Corpo de Bombeiros.

“Eles estavam todos prontos para começarem a procurar os desaparecidos quando foram orientados a aguardarem do lado de fora da mata para não atrapalharem a operação. Eles alegaram que o grupo de amigos poderia interferir no farejo dos cãos. Por um lado, foi bom, porque evita que mais pessoas sumam nessa mata”, comentou.

As buscas que foram suspensas no fim da tarde de sexta-feira (7), tiveram novamente início por volta das 7h30 de hoje.

No primeiro dia de busca, a equipe composta por quatro homens, percorreu em quase sete horas, aproximadamente 14 quilômetros dentro da reserva. De acordo com os bombeiros, nenhum vestígio foi localizado que pudessem ajudar no resgate dos jovens.

