Mais de uma tonelada de pirarucú e 18 kg de drogas são apreendidos no Porto de Manaus

Uma força-tarefa realizada, por policiais, nesta terça-feira (11), resultou na apreensão de 18 kg de maconha e mais de uma tonelada e 300 gramas de pirarucu em uma balsa no Porto de Manaus, Centro Histórico de Manaus, Zona Sul. A ação policial resultou na prisão do dono da embarcação e sargento da reserva do Exército Brasileiro (EB), Raimundo Fernandes Rocha, 48, por tráfico de drogas.

De acordo com o diretor do Departamento de Investigação Sobre Narcóticos (Denarc), delegado Paulo Mavignier, o fato ocorreu após as equipes receberam informações por meio do disque-denúncia da unidade policial informando que uma quantidade significativa de drogas estaria sendo transportada pelo comandante de uma balsa, de cor branca, que havia saído do município de Japurá com destino à capital, e que a embarcação chegaria no início da manhã de hoje ao Porto de Manaus.

“Nos deslocamos ao local indicado para averiguar a veracidade da informação. A embarcação atracou no Porto de Manaus por volta das 6h. Durante revista minuciosa na embarcação foram encontrados 16 tabletes de maconha, escondidos na cabine de comando, um camarote vazio e banheiros, totalizando 18 quilos da substância ilícita”, explicou o diretor do Denarc.

O delegado ressaltou, ainda, que durante revista eles encontraram uma tonelada e 360 quilos de pescado ilegal de pirarucu, que foi apreendida e encaminhada para a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema). Em um dos camarotes vazio os policiais acharam objetos pessoais e documentos de um rapaz que não estava a bordo da embarcação.

Raimundo foi conduzido ao Denarc e, durante depoimento, afirmou desconhecer a existência da droga na balsa. O homem foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis no departamento, ele será encaminhado para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, bairro São Francisco, Zona Sul da capital.

Além das equipes do Denarc, a ação contou com o apoio de policiais da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, servidores da Secretaria-Executiva-Adjunta de Inteligência (Seai) da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), Canil da Policia Militar do Amazonas (PM-AM) e policiais da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).

EM TEMPO

Com informações da assessoria