Mais de mil pessoas vão ao Largo São Sebastião para torcer por Vivian Amorim

Pessoas de todas as idades se reúnem no Largo São Sebastião, no Centro de Manaus, na noite desta quinta-feira (13), para votar e torcer pela amazonense Vivian Amorim, uma das três finalistas do programa Big Brother Brasil. A Secretaria de Cultura do Amazonas (SEC) liberou o wi-fi no local para os torcedores votarem na enquete que vai decidir quem vai levar o prêmio de R$ 1,5 milhão nesta noite.

A internet gratuita foi liberada desde às 12h e as pessoas que frequentam o local já aproveitaram para votar na advogada. “Ela merece esse prêmio por ser um exemplo de mulher. Com muita dignidade e inteligência, ela chegou na final e eu sou do time Team Vivian”, relatou a caixa, Maria Cecília, de 32 anos.

O estudante Igor Almeida, de 18 anos, foi até a praça na companhia de amigos para acompanhar o programa ao vivo, que será transmitido por um telão, colocado no meio do Largo São Sebastião.

“Mesmo que ela não ganhe, o principal foi que ela conseguiu chegar na final e representou muito bem o povo amazonense durante a sua trajetória no programa”, disse.

A Polícia Militar do Amazonas enviou equipes para garantir a segurança das pessoas, que preferiram acompanhar o programa na praça.

A família da sister vai se dividir para assistir o programa. Enquanto a mãe Vera Lúcia está no Rio de Janeiro, para acompanhar a filha na final, a irmã, Debora Amorim, ficou em Manaus para incentivar e acompanhar os mutirões de votação. Ela vai passar no Largo e depois segue para um Pub da cidade, onde vai reunir os restante da família e amigos.

Torcida

No Facebook, Instagram e Twitter, as pessoas estão demonstrando apoio à amazonense. Além dos conterrâneos, personalidades locais e nacionais também manifestaram a preferência pela manauara. Ela é a segunda amazonense a entrar na casa mais vigiada do Brasil e a primeira a chegar na etapa final do reality show.

Bruna Souza

EM TEMPO