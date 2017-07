Mais de mil pessoas comparecem no segundo leilão do Detran-AM

O órgão possui 24 mil motocicletas e sete mil carros aguardando liberação para irem à leilão – Divulgação

Mais de mil pessoas compareceram, nesta sexta-feira (14), no início do segundo leilão de veículos de 2017 do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran – AM). Ao menos 650 veículos, sendo 50 carros e 600 motocicletas, estão sendo vendidos durante o evento que encerra neste sábado (15), no galpão do Leilão Manaus, localizado na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital.

Os veículos disponíveis para leilão são de diversas origens, como falta de licenciamento, atrasos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e DPVAT, como também apreensões provenientes de irregularidades, como: rebaixamentos, flagrantes de embriaguez e veículo utilizados em “rachas”. De acordo com o diretor-presidente do Departamento Estadual, Leonel Feitoza, o órgão possui 24 mil motocicletas e sete mil carros aguardando a tramitação para serem leiloados.

“Sempre trabalhamos com a média de 650 a 700 unidades por leilão, queríamos reduzir ainda mais o número de veículos que estão parados no parqueamento, mas estamos fazendo de acordo com as nossas possibilidades”, informou.

Muitas pessoas aproveitam os menores preços para adquirir um meio de locomoção particular e mais confortável. O metalúrgico Francisco Luiz, 49, foi até o leilão para comprar uma motocicleta.

“Preciso de um veículo para ir ao trabalho com mais rapidez e agilidade. A motocicleta tem baixo custo de manutenção e combustível, e também vai atender as minhas necessidades”, disse Luiz.

A autônoma Amanda Bezerra da Silva, 22, precisa de uma motocicleta para ir ao trabalho, mas se surpreendeu como os valores. “Vim à procura de uma moto para trabalhar, mas estou achando os preços altos. Vou ficar até o fim para ver se consigo algo mais em conta”, comentou a jovem.

Já a enfermeira Sandra Silva, 56, aproveitou os lances e conseguiu adquirir um veículo. “Comprei uma moto para o meu filho e agora estou tentando comprar uma para mim também. Queremos um meio de transporte particular para ir ao trabalho e passeios, para depender menos do transporte coletivo”, informou a Sandra.

Para participar do leilão do Detran – AM, é necessário estar munido de toda documentação pessoal, como Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), comprovante de residência e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Para pagamento, o diretor Leonel Feitosa explica. “É preciso estar munido de toda a documentação, pagar pelo menos 25% do valor arrematado como caução e quitar o restante no prazo de 48h após o fechamento da compra”, orientou Leonel.

