Mais de mil beneficiários do Bolsa Universidade recebem orientação para avaliaçao de estudantes

Beneficiados pelo Bolsa família vão ajudar nas avaliações

Mais de mil beneficiários do Programa Bolsa Universidade (PBU) foram selecionados pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi) para participar, como contrapartida, da segunda aplicação de 2017 da Avaliação de Desempenho do Estudante (ADE), da Secretaria Municipal de Educação (Semed), que será realizada em mais de 300 escolas municipais, no dia 20/7.

Os universitários selecionados participarão, até o próximo dia 14/7, de uma formação coordenada pelos assessores da Divisão de Avaliação e Monitoramento (DAM) da Semed. O encontro acontece no auditório da secretaria, durante o dia todo, recebendo a cada dia, por turno, aproximadamente, 200 bolsistas.

Segundo a chefe da DAM, Núbia Breves, as orientações repassadas aos bolsistas vão além de como proceder durante a aplicação da ADE.

“Nós repassamos orientações de como deve ser o comportamento do bolsista dentro da escola, que atitude tomar diante de alguma situação inesperada, que tipo de roupa ele deve usar e deixar claro que o papel dele é acompanhar a aplicação da avaliação”, disse.

Aproximadamente 80 mil alunos do 3º, 5º, 7º, 9º ano do Ensino Fundamental, Projeto Itinerante (7º e 9º anos) e Educação Básica de Jovens e Adultos (EJA) da 3º e 4º fase participarão da avaliação no dia 20 deste mês, em que serão averiguados conteúdos de Português, Matemática e Ciências da Natureza e Humanidade, sendo este último somente para alunos do 9º ano.

Foram selecionados ainda 300 bolsistas para acompanhar as turmas do 3º ano, que precisarão transcrever as respostas da prova para a folha resposta, ajudando o professor nesse processo.

