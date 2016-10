Mais de meio milhão é apreendido no interior do Amazonas neste domingo de eleição

Mais de meio milhão de reais foi apreendido na manhã deste domingo (2) em oito municípios do interior do Amazonas, possivelmente para compra de voto de eleitores neste pleito. A informação é da assessoria do Ministério Público Eleitoral, segundo o qual o valor envolve dinheiro em espécie, cheques e gasolina. Houve também apreensão de transporte irregular de eleitores nas cidades de Tefé e Itapiranga.

O município com maior valor apreendido foi Anamã, que teve a apreensão de R$70 mil em espécie e R$154 mil em cheques. Em Humaitá, o valor total contabilizou R$143 mil.

Na cidade de Alvarães foram apreendidos R$40 mil; em Parintins, R$50 mil; em Novo Aripuanã, o valor apreendido chegou a R$16.200. No município de Ipixuna, foram apreendidos R$10 mil em gasolina e em Iranduba R$7 mil. Também foi realizada uma apreensão em Itamarati no valor de R$ 21.720.

A assessoria esclarece que a apreensão de valores não significa que eram, necessariamente, para a compra de votos, mas que todos os casos serão investigados para que a Justiça Eleitoral tenha conhecimento da origem dos valores.

Além destas ocorrências, o MPE ainda apreendeu um barco em Tefé que realizava o transporte de mais de 200 eleitores e nove ônibus em Itapiranga.

Por Fabiane Morais