Mais de meio milhão não votaram em eleição suplementar no AM

Com o início da campanha eleitoral do segundo turno a partir desta segunda-feira (7), Amazonino e Braga terão um novo desafio: conquistar os mais de 847 mil eleitores, entre abstenções, votos nulos e brancos, que deixaram de escolher um candidato no pleito.

Conforme o resultado final das eleições, disponibilizado no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 569.501 mil eleitores se abstiveram na eleição suplementar para o governo do Estado. Outros 218.104 foram os votos nulos, sendo que 61.794 estiveram como votos em branco. Os números de abstenções somaram um total 191.991 mil a mais do que o segundo colocado, senador Eduardo Braga, que obteve um total de 375.350 mil votos.

As abstenções, comparadas com os votos da terceira colocada, a ex-superintendente da Zona Franca de Manaus (Suframa) Rebecca Garcia (PP), somaram em números um quantitativo de 298.814 mil votos de diferença. Agora, além de buscar votos dos eleitores que não escolheram um candidato nesse primeiro turno, os dois colocados para o segundo turno deverão buscar os mais de 847 mil votos que foram divididos entre os sete candidatos no pleito suplementar.

O presidente do TRE, desembargador Yedo Simões, acredita que esse cenário pode ser revertido no segundo turno. Já o diretor-geral do tribunal, Messias Andrade, afirmou que a abstenção nesta eleição suplementar ficou abaixo da média nacional, sendo que, no interior, segundo Messias, deve ter ficado entre 18% e 19%, pois os dados estão sendo levantado em todos os municípios.

Prefeito

O prefeito de Manaus, Arthur Neto (PSDB), durante visita ao EM TEMPO, avaliou que o volume de abstenção, considerado alto nesta eleição suplementar, significa repúdio às práticas das políticas correntes. “Mas, não é a solução porque a solução é concertar pelo próprio voto. Não tem nenhum salvador da pátria porque não dá para concertar não votando”, avaliou.

Ele lembrou que a abstenção na eleição passada, em que ele disputou, também foi alta, mas bem menor que do que em São Paulo.

O candidato a vice-governador Marcelo Ramos (PR), durante a coletiva pós-resultado do primeiro turno, disse que, em razão dos 15% de abstenção na cidade de Manaus, ele e Braga vão apelar ao prefeito de Manaus e ao TRE-AM para que garantam a gratuidade do transporte na eleição do segundo turno.

“Nós andamos em várias zonas eleitorais e vimos o sofrimento das pessoas dizendo que foi muito dolorido ir à urna tendo que pagar pelo transporte coletivo, depois da tradição que é a gratuidade do serviço nas eleições em Manau”, afirmou Ramos.

