Mais de dez homens atiram contra PMs em tentativa de invasão na UPP

Mais de dez homens fortemente armados tentaram invadir a Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), na madrugada deste domingo (7), para resgatar presos. Os suspeitos atiraram na direção dos policiais que estavam na guarita e, em seguida, fugiram sem efetuar o resgate. Dois homens foram presos.

De acordo com uma fonte da área da segurança pública, os policiais que fazem a guarda da unidade informaram que os suspeitos se aproximaram da UPP e começaram a efetuar vários disparos na direção da guarita. Em seguida, eles fugiram na direção da vila do Puraquequara.

Policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) realizaram buscas pelo local e avistaram quatro homens em um carro, modelo Pálio, de cor prata e placa JXA-7005. Ao perceberem a presença da polícia, dois dos suspeitos saíram no veículo e pularam no rio, os outros foram presos.

Durante a prisão, os suspeitos informaram que estavam há alguns dias em um sítio no Puraquequara e que a intenção era resgatar presos na unidade prisional. Caso o plano desse certo, eles iriam fugir pelo ramal do Brasileirinho.

Ainda conforme os suspeitos presos, além do Palio, o bando utilizou um Celta, de cor cinza, um Siena, de cor prata, e duas motocicletas para cometer o atentado.

Conforme testemunhas, o ataque aconteceu por volta das 3h desta madrugada. A mulher de um interno, que preferiu não se identificar, contou que os criminosos estavam armados com metralhadoras e pistolas.

Ela aguardava o dia amanhecer para entrar na unidade. Ainda segundo a testemunha, no momento do ataque haviam vários familiares dos internos do lado de fora, inclusive crianças. O desespero foi grande e muitas pessoas se esconderam dentro de um bueiro para fugir dos tiros.

A dupla foi identificada como Joel Ferreira Guimarães e Denilson Mendonça do Nascimento. Eles foram levados para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Conforme informações, todas as Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) estão em alerta para tentar localizar o restante do bando.

Mara Magalhães

EM TEMPO