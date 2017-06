Mais de cem manifestantes bloqueiam uma faixa da Torquato Tapajós

Moradores do conjunto Viver Melhor 4, situado na avenida Torquato Tapajós, Zona Norte de Manaus, realizaram uma manifestação, na noite desta quinta-feira (8), e bloquearam um dos sentidos da via, nas proximidades do Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Delphina Rinaldi Abdel Aziz, bairro Flores, Zona Centro-Sul.



Segundo o tenente Fábio Castro, da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), mais de 150 moradores participaram do ato e bloquearam o trânsito no local. O tenente informou ainda que os manifestantes reclamam de uma obra da Prefeitura de Manaus, que não foi concluída e está atrapalhando a entrada e saída dos moradores do conjunto.

O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito (Manaustrans) informou, por meio do Twitter, que uma faixa da via permaneceu bloqueada por mais de uma hora. Na ocasião, agentes de trânsito auxiliaram motoristas que passavam pelo local.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) para saber mais informações sobre a obra no conjunto. Por telefone, a equipe disse estar levantando informações sobre a situação no local e em breve deverá divulgar nota com o posicionamento da Prefeitura.

Bruna Chagas

EM TEMPO