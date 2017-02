Mais de 9 mil turistas devem desembarcar no Porto de Salvador durante o carnaval

O Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Salvador deve receber, durante os dias de carnaval, mais de 9 mil turistas, que virão em navios de cruzeiro. A estimativa é da Prefeitura de Salvador, que vai instalar postos de atendimento no porto, onde os turistas serão informados sobre opções de roteiro no carnaval, além de atrações culturais e gastronômicas.

Segundo o órgão, no dia 24 de fevereiro, dois cruzeiros desembarcam, vindos do Rio de Janeiro, com cerca de cinco mil pessoas. Antes disso, outro navio oriundo de Fortaleza desembarca em terras baianas, com retorno para a capital cearense no mesmo dia.

No último dia de carnaval, o feriado da terça-feira (28), Salvador recebe outras duas embarcações vindas do Rio de Janeiro. Os mais de quatro mil passageiros passarão a noite em Salvador, e seguem para Búzios, no Rio de Janeiro, no dia seguinte.

A temporada de cruzeiros em Salvador começou em outubro de 2016 e termina em abril deste ano. A estimativa da prefeitura é de que cerca de 155 mil passageiros desembarquem na cidade no período. Serão, ao todo, 20 navios vindos de diversas partes do país e do exterior.

Além dos visitantes que chegarão pelo mar, a prefeitura espera receber cerca de 450 mil turistas a mais, vindos de outras cidades da Bahia e quase 50 mil de outros estados do Brasil.

Com a chegada do carnaval, o Aeroporto Internacional Luís Eduardo Magalhães deve receber, além dos voos convencionais, 250 pousos extras, totalizando 1,6 mil voos nacionais e internacionais no período.

Sayonara Moreno

Agência Brasil