Mais de 9 mil deixam de sacar abono salarial no Amazonas; prazo termina dia 31 de dezembro

O Amazonas ainda tem mais de 9,5 mil trabalhadores que não sacaram o abono salarial do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep), ano-base 2014, tem até o dia 30 de dezembro para fazê-lo. Segundo dados do Ministério do Trabalho, a região tem 13.529 pessoas com direito a receber o benefício, mas, entre eles, apenas 3.962 já fizeram o saque.

O número de trabalhadores que conseguiu sacar o abono corresponde a 29,29% do total, o equivalente a, aproximadamente, R$ 3,4 milhões. Dos R$ 11,9 milhões estimados pelo Ministério do Trabalho, faltam ser sacados no Estado cerca de R$ 8,5 milhões.

O atual prazo foi prorrogado pelo Ministério do Trabalho, por meio da Resolução nº 771/2016, de 28 de julho, medida esta que já beneficiou 256.797 brasileiros que retiraram o dinheiro até 1º de novembro em todo o país. O Ministério detalha ainda que esses números incluem tanto trabalhadores celetistas, que possuem PIS, quanto servidores públicos, que possuem Pasep, pois não dispõem dos dados separados.

Para saber se tem direito ao abono, o trabalhador pode fazer a consulta pela internet, no endereço trabalho.gov.br/abono-salarial. Basta inserir o CPF ou o número do PIS/Pasep, com a data de nascimento. Nas agências bancárias é recomendado que o trabalhador, quando não conseguir sacar, solicite uma consulta a partir do seu CPF, a fim de sanar eventuais dúvidas na checagem nos dados.

Agora se quiser sacar o abono do PIS, o trabalhador que possuir Cartão Cidadão e senha cadastrada, pode se dirigir aos terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal, ou a uma casa lotérica. Se não tiver o Cartão Cidadão, pode receber o abono em qualquer agência da Caixa, mediante apresentação de documento de identificação. Informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-726 02 07 da Caixa.

Os servidores públicos que têm direito ao Pasep, precisam verificar se houve depósito em conta. Caso isso não tenha ocorrido, devem procurar uma agência do Banco do Brasil e apresentar um documento de identificação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800-729 00 01, do Banco do Brasil. A Central de Atendimento Alô Trabalho do Ministério do Trabalho, que atende pelo número 158, também tem informações sobre o PIS/Pasep.

Balanço nacional

Em todo Brasil mais de R$ 872 milhões estão disponíveis na rede bancária e casas lotéricas para saque para 948 mil de trabalhadores. No balanço divulgado pelo Ministério do Trabalho a maioria com direito a saque é formada por trabalhadores que têm direito ao PIS, num total de 758 mil pessoas, que podem retirar R$ 758 mil. O saque disponível para o Pasep soma R$ 184 mil para 190 mil servidores públicos.

Direito

O abono é um direito do trabalhador que está inscrito no PIS/Pasep por pelo menos cinco anos; tenha trabalhado no mínimo 30 dias em 2014, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. É importante ter os dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). O recurso que não for sacado será devolvido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).

