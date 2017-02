Mais de 800 motoristas são autuados durante o período de pré-carnaval

Agentes do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) e policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas (Baptran) autuaram 882 motoristas durante a noite de quinta-feira (16) e a madrugada desta segunda-feira (20), período de pré-carnaval na capital amazonense.

Trinta e quatro motoristas foram autuados por embriaguez, 42 pessoas estavam conduzindo veículos sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e 164 veículos foram apreendidos, além de 196 Certificados de Registro de Licenciamento Veicular (CRLV) recolhidos e duas motocicletas com placas clonadas.

Nas ações, o Detran-AM contou com apoio de voluntários que percorreram as principais bandas realizadas no fim de semana, alertando sobre os riscos de dirigir após a ingestão de bebidas alcoólicas. Socorristas do Serviço Móvel de Urgência (Samu) também se aliaram ao órgão estadual de trânsito na operacionalização do Disque Pileque, projeto que faz a condução de motoristas embriagados para evitar que eles dirijam após consumir bebidas alcoólicas.

Educação de trânsito

“Esta não precisa ser a sua fantasia de carnaval”. A mensagem estampada em “pirulitos” (adereço de costas) conduzidos por voluntários usando maquiagem simulando hematomas e ferimentos, supostamente provocados em acidente de trânsito, foi a maneira encontrada pelo Detran-AM para chamar atenção dos foliões durante as bandas de carnaval realizadas em Manaus, no fim de semana.

Além de distribuir material educativo, os voluntários, a maioria jovem, conversavam com os foliões sobre a importância de não misturar álcool e direção. A funcionária pública Eunice Ferreira (36), aprovou a iniciativa.

“Levei um susto quando vi o rapaz todo ensanguentado. Achei mesmo que era de verdade. A ideia é ótima, justamente porque traz esse impacto à primeira vista. Isso faz a gente pensar nos riscos que até só uma latinha de cerveja pode causar”, afirmou Eunice.

Disque-Pileque

O projeto Disque-Pileque recebeu em torno de 30 ligações, no período de pré-carnaval, sendo a maioria pedidos de informação. Apenas três pessoas foram conduzidas até em casa pelos socorristas que atuam no projeto. O serviço estará disponível até Quarta-Feira de Cinzas (dia 1º de março). Os socorristas recebem as chamadas por meio do telefone (92) 99146-9863, que também é WhatsApp.

O diretor-presidente do Detran-AM, Leonel Feitoza, esclarece que o serviço é gratuito e não gera multas. “As pessoas podem e devem ligar se saírem para festa com seu carro e beberem. É só informar o local onde você está que irá um motorista e um socorrista pegar você e seu veículo e levar com toda segurança até a sua casa. O serviço é totalmente gratuito e não gera multa”, ressaltou.

Fiscalização da Lei Seca

Durante as blitze de fiscalização da Lei Seca, realizadas em vários pontos da cidade e nas rodovias estaduais, AM-010, AM-450 e AM-070, além de verificar a documentação do condutor e do veículo, equipamentos de segurança, como capacete, funcionamento de itens obrigatórios, a exemplo de sinaleira e retrovisores, e também a procedência do veículo, com objetivo de recuperar veículos roubados.

Operação carga pesada

Em paralelo às ações educativas e de fiscalização de trânsito, os agentes do Detran-AM realizaram mais uma operação ‘Carga Pesada’, que tem por objetivo tirar de circulação caminhões e carretas em mau estado de conservação, sem travas e outros equipamento de segurança, além de motoristas que dirigem esses veículos sem habilitação nas categoria D e E, exigidas pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Na operação, realizada na última sexta-feira (17), foram apreendidos 12 carretas, por mau estado de conservação e licenciamento em atraso, na rua Mandi, localizada no bairro Distrito Industrial I, na zona sul de Manaus. Durante a operação, um homem foi flagrado dirigindo embriagado.

