Mais de 80 pessoas são presas em operação da PC

Oitenta e duas pessoas foram presas e 11 adolescentes foram apreendidos durante a operação ‘Capital Segura 2’, da Polícia Civil. As prisões – que tiveram início na última segunda-feira (27) e terminaram na manhã de sexta-feira (31) – ocorreram em todas as zonas da cidade.

Durante a operação, três pessoas foram presas em flagrante. Ao todo, 21 pessoas foram presas por roubo, 16 por tráfico de drogas, 19 por homicídio, quatro por homicídio tentado, seis por estupro de vulnerável e 24 por estelionato, furto e porte ilegal de arma de fogo. Todas as pessoas tinham mandados de prisão preventiva e temporária já solicitados.

Segundo o titular do Departamento de Polícia Metropolitana, Geraldo Elói, o objetivo da operação é tirar das ruas as pessoas que cometeram crimes graves e estavam foragidos há algum tempo. “Eles estavam com mandados em aberto e dentre os mandados que existem, nós selecionados os mais graves e começamos a dar cumprimento durante a semana. São mandados dos anos de 2015, 2016 e deste ano. Hoje, demos cumprimento aos mandados de busca e apreensão que resultou nas prisões em flagrante”, informou.

Ainda segundo o delegado, todos os presos que tinham o mandado já expedido devem ser recolhidos para uma unidade prisional. “Além dos mandados, três ainda foram presos em flagrante e serão levados para audiência de custódia”, disse Elói.

De acordo com a delegada Elizabeth de Paula, da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), dos 11 adolescentes apreendidos, dois foram por tráfico de drogas, três por homicídio, dois por estupro de vulnerável e dois por roubo e dois por roubo majorado. “Um adolescente de 17 anos tinha um mandado por estupro desde 2013 por ter violentado sexualmente um menino no bairro Alfredo Nascimento, Zona Norte. Tem adolescente que foi recapturado por ter fugido ano passado do Centro de Detenção, onde atearam fogo e ainda fizeram uma funcionária refém. Temos também aqueles que foram apreendidos, mas serão encaminhados ao atendimento psicológico, pois já estão sendo recuperados”, afirmou.

Os presos foram levados ao Centro de Detenção Provisório Masculino (CDPM) e as mulheres foram encaminhadas ao Centro de Detenção Provisório Feminino (CDPF), localizados no quilômetro 8 da BR 174 (Manaus – Boa Vista).

Ana Sena

EM TEMPO