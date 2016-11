Mais de 700 fazem provas para estágio no TCE neste domingo

Setecentos e vinte e um candidatos — o que corresponde a 72,8% do número de inscritos — realizaram as provas do Processo Seletivo de Estagiários (PSE/2016) do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), na tarde deste domingo (13), na sede da Escola Superior de Tecnologia (antiga Utam). O número de faltosos chegou 269 (ou 27,2% de abstenções), 126 somente de direito.

A previsão para divulgação do resultado final é dia 13 de dezembro. Os 21 aprovados já iniciam as atividades em janeiro de 2017. Os que integram o cadastro reserva, com pontuação acima de sete (soma da nota prova escrita acima de 6,0 e mais coeficiente, dividido por dois) serão convocados pelo Departamento de Gestão de Pessoas (Degesp), por ordem de classificação, assim que as vagas forem abrindo.

Dos 721 candidatos que responderam às quatros questões discursivas em suas respectivas áreas, previstas no edital do PSE/2016, 239 foram estudantes de direito que brigam por nove vagas de estágio.

O segundo maior números de candidatos foi registrado nas provas de contabilidade com 132, seguido por 109 de administração. Os candidatos concorrem, respectivamente, a seis e cinco vagas para estágio na Corte de Contas. Além das vagas para direito, contabilidade e administração, um candidato de arquivologia também inicia as atividades em janeiro.

O estágio no TCE tem duração de 25 horas semanais, sendo cinco horas diárias. O valor da bolsa mensal é de R$ 812, mais auxílio-transporte no valor de R$ 121 e seguro contra acidentes pessoais.

Com informações da assessoria