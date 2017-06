Mais de 700 atletas tentam classificação nos Jogos Universitários do Amazonas

Os Jogos Universitários do Amazonas (JUAs), com início no próximo sábado (10) será concentrado no Ginásio Renné Monteiro, localizado na Constantino Nery, a partir das 14h30 até às 22h. De acordo com a assessoria, haverá disputas de quatro modalidades, enquanto que no domingo, 11, as competições serão na quadra de basquete do Dom Pedro (frente ao DB) e na Vila Olímpica (Dom Pedro), sempre a partir das 9h.

O JUAs em 2017 vai reunir um total de 700 atletas e conta com a participação de 11 entidades, sendo Maurício de Nassau, La Salle, Nilton Lins, Fametro, UEA, Martha Falcão, Ufam, Ciesa, Uninorte, Ifam e Unicesumar.

Ao todo, a competição vai contemplar cinco modalidades coletivas – vôlei, futsal, basquete, handebol, futebol – e seis individuais – atletismo, xadrez, tênis de mesa, natação, judô, badminton, esta última estreia nos Jogos.

“Este ano estamos inovando no JUAs e uma dessas novidades é a estreia do evento, quando iremos fazer uma jornada de atividades, todas concentradas no Renné Monteiro, que a partir das duas da tarde terá vôlei, futsal, basquete e handebol. Quando um jogo encerrar, automaticamente começa outro.

O JUAs é considerado a principal competição interacadêmica, pois classifica para os Jogos Universitários Brasileiros 2017 (Jubs), que acontece de 18 a 29 de outubro, em Goiânia (GO). Os Jogos encerram dia 24 de junho e todo os primeiros colocados estarão classificados para os Jogos Universitários Brasileiros.

