Mais de 700 atletas participam da 7ª Copa Juventude de Jiu-Jítsu Profissional no Amazonas

A sétima edição da Copa Juventude de Jiu-Jítsu Profissional consagrou as promessas da arte suave do Amazonas. Segundo a Federação Amazonense de Jiu-Jítsu Profissional (FAJJPRO), quase 750 atletas do Mirim ao Juvenil participaram da competição.

O vento foi realizado no último sábado, 22 de outubro, no ginásio José Nasser, no Clube do Trabalhador (Sesi Aleixo).

Com a filosofia de dar visibilidade à nova geração das lutas, o evento foi marcado pelas conquistas de atletas conhecidos e outros que buscam o seu espaço nos tatames. Com excelente índice técnico, o fenômeno Micael Galvão (Projeto Nandinho/Filial Cobrinha) novamente finalizou todos os adversários da categoria e do Absoluto 12/13 anos, faturando um prêmio de R$ 200.

“Só este ano já são mais de 40 lutas e nenhuma derrota nos mais diversos campeonatos disputados no Amazonas. O Micael já teve uma experiência internacional no começo deste ano e em 2017 novamente terá competição nos Estados Unidos. Quanto à premiação em dinheiro, só temos a agradecer a FAJJPRO por realizar eventos que valorizam o atleta em início de carreira”, destacou o pai do jovem lutador, Melquisedeque Galvão.

Outra promessa que brilhou na Copa Juventude foi Carla Letícia dos Santos Pinheiro, de 13 anos, atleta do Clube Daílson Pinheiro (Parque 10). Enquanto seu pai fazia parte do staff do evento, a faixa laranja vencia a final da categoria médio.

Representante da academia Cardoso Top Team, do Japiim, a faixa branca Vitória Almeida, de 9 anos, foi campeã na categoria até 31 kg. Motivo de orgulho para o pai, Alex Gomes, faixa azul que pendurou o quimono após uma lesão no joelho esquerdo.

“Ela começou no esporte há dois anos e já vem obtendo bons resultados não só nos tatames, mas também na escola. A Vitória melhorou bastante a concentração e a disciplina depois que passou a treinar o jiu-jítsu”, enfatizou Alex Gomes.

Pontos no ranking

A 7ª Copa Juventude foi o quarto evento que contou pontos para o ranking anual das academias do Estado. No final da temporada, a FAJJPRO premiará as 10 melhores equipes da temporada com 10 placas de tatame e mais cinco quimonos.

A última competição do calendário da FAJJPRO em 2016 é a 5ª Copa Cidade de Manaus, prevista para acontecer nos dias 3 e 4 de dezembro.

Com informações da assessoria