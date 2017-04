Mais de 70 bairros ficam sem água na próxima quarta-feira

A Manaus Ambiental informou que na próxima quarta-feira (3), das 06h às 16h, vai realizar uma parada programada no sistema de abastecimento de água da capital durante uma manutenção preventiva na subestação elétrica de 69kV do Complexo Ponta do Ismael, localizado na Compensa, Zona Sul de Manaus. Pelo menos 80 localidades serão afetadas.

De acordo com a concessionária, o serviço se faz necessário para garantir o abastecimento de água e assegurar a eficiência e o bom funcionamento dos seus equipamentos. O horário escolhido para a realização da manutenção é, segundo a Manaus Ambiental, o mais indicado em função das condições de segurança que essas atividades requerem.

Após os serviços de manutenção o sistema de distribuição de água será religado e a normalização total, ocorrerá em prazo de 24h.

A Manaus Ambiental informa ainda, que durante os serviços a empresa enviará caminhões pipas para abastecer os clientes preferencialmente: hospitais, clínicas e maternidades, bem como, também realizará manobras operacionais com a mesma finalidade.

Confira a lista dos bairros que ficarão sem água durante a manutenção preventiva:

Sistema ETA I

São Raimundo, São Jorge, Vila da Prata, Glória, Aparecida, Centro, Morro da Liberdade, Lagoa Verde, Petrópolis, Crespo, São Lázaro, Betânia, Matinha, Nossa Senhora das Graças, Vieiralves, Adrianópolis, Aleixo, Coroado I e Coroado III, Colina do Aleixo, Carijó, Tiradentes, Vila da Gaia, Conjunto João Bosco II, Conjunto Acariquara, Ouro Verde e Petros.

Sistema ETA 2

Compensa, Ponta Negra, Santo Agostinho, Conjunto Ayapuá, Conjunto Aruanã, Conjunto Débora, Conjunto Kíssia, Campos Elíseos, Alvorada I, II e III, Promorar, Dom Pedro, Flamanal, Ajuricaba, Versalles, Belvedere, Vista Bela, Eduardo Gomes, Hileia, Redenção, Santa Barbara, Novo Esperança, Lirio do Vale, Planalto, Flores, Mundo Novo, Osias Monteiro, Omar Aziz, Manoa, Colonia Santo Antonio, José Bonifácio, Monte Sião, Monte Pascoal, Monte das Oliveiras, Novo Israel, Cidade Nova , Nova Cidade, Terra Nova III, Terra Nova II, Renato Souza Pinto II, Francisca Mendes, Américo Medeiros, Conjunto Cidadão ( VII, VIII, IV, X ,XII), Santa Etelvina, Parque Santa Etelvina. Conjunto Canaranas e adjacências

