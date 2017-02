Mais de 7 mil alunos da rede municipal ainda não confirmaram matrícula

Mais de sete mil crianças, jovens e adultos ainda não tiveram o processo de matrícula concluído na rede municipal de ensino. As aulas se iniciaram no último dia 3 e os pais ou responsáveis, que estão com as reservas de vagas desses estudantes, têm até a próxima sexta-feira (10) para entregar a documentação dos alunos nas unidades em que conseguiram as vagas.

De acordo com a gerente de matrículas da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Darlene Liberato, há 7.432 designações em aberto desde janeiro, estágio em que o responsável já solicitou a vaga, mas não entregou a documentação do aluno na escola. Liberato explicou que o prazo para ir à unidade de ensino confirmar a matrícula era de até três dias após os pais terem efetuado a reserva, presencialmente ou pelo autoatendimento (site e aplicativo da Matrícula 2017), e que a Semed optou por estender o período de entrega. “Não será mais possível prorrogar o prazo. Quem não entregar a documentação até sexta perderá a reserva e a vaga voltará para o sistema”, alertou.

Atualmente, a Semed possui 236,1 mil alunos oficialmente matriculados nas 490 unidades escolares da rede pública municipal de ensino de Manaus. Caso todas as designações (reservas de vaga) sejam confirmadas, esse número chegará 243 mil estudantes no ano letivo 2017. Ainda segundo a gerente de Matrículas, a documentação é importante porque é por meio dela que as secretarias das escolas criam oficialmente a vida escolar do aluno. “Sem isso (documentação) é como se o aluno não existisse”, completou Darlene.

Os documentos necessários são: comprovante de escolaridade original (guia de transferência ou histórico escolar ou ainda declaração de transferência com validade de 30 dias); certidão de nascimento do aluno (original e cópia), CPF e RG (original e cópia) do responsável pelo menor e obrigatório para os alunos maiores de 18 anos; comprovante de residência (cópia) do último mês que anteceder a matrícula; cartão de vacinação (cópia) e duas fotos 3X4 recentes.

Com informações da assessoria