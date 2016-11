Mais de 60 mil estudantes participam do PSC neste domingo

Na manhã deste domingo (27), cerca de 62 mil alunos em todo o Amazonas realizarão mais uma etapa do Processo Seletivo Contínuo (PSC). O certame é uma das formas para que estudantes do ensino médio possam ingressar na Universidade Federal do Amazonas (Ufam). O fechamento dos portões está previsto para as 8h. As provas serão realizadas em escolas públicas municipais e estaduais da capital e em cidades do interior.

Segundo a professora Ana Galota, diretora da Comissão Permanente de Concursos da Universidade, os candidatos devem comparecer ao local da aplicação da prova com uma hora de antecedência para evitar contratempos.

“O local da prova de cada aluno está no cartão de confirmação (CCI) junto com o número da inscrição e os dados pessoais dos alunos. Esse cartão está disponível no site da instituição desde o dia 1º de outubro deste ano. É importante que os alunos conheçam os locais para que não se enganem e percam a aplicação”, disse Ana.

Os alunos devem portar caneta esferográfica azul ou preta de material transparente e documento de identificação original com foto, como o RG, passaporte ou Carteira de Trabalho de Previdência Social (CTPS). A seleção é feita em uma avaliação seriada e contínua nas três séries do ensino médio, divididas em etapas.

Este ano, nas provas objetivas da 1ª etapa, serão aplicadas 54 questões com peso três em Manaus, Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins, mas apenas para cursos da capital. Alunos das 2ª e 3ª etapas terão as provas aplicadas em Manaus e nos outros 61 municípios com 54 questões com peso três. A avaliação será encerrada às 12h. Já para alunos do 3º ano do ensino médio, o término será às 13h, por conta da produção de redação, que valerá nove pontos com peso seis.

Entre os cursos oferecidos estão: medicina, jornalismo, arquitetura e urbanismo, direito, pedagogia, nutrição, música, administração e letras. Conforme edital, os resultados para alunos do 3º ano serão divulgados a partir do dia 3 de janeiro de 2017, enquanto resultados das provas das 1ª e 2ª etapas, somente em março de 2017.

No ano passado, as provas do Processo Seletivo Contínuo (PSC) para ingresso 2016 foram suspensas um dia antes da aplicação por conta de fortes indícios de vazamento do conteúdo das avaliações. Este ano, até o presente momento, nenhuma irregularidade foi encontrada.

Luis Henrique Oliveira

Jornal Agora