Mais de 6 mil pessoas são abordadas em operações da PM neste fim de semana

Em apenas dois dias, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) abordou 6.474 pessoas durante a realização de três grandes operações na capital amazonense, de acordo com balanço divulgado na manhã deste sábado (6). As operações Águia, Onça e Catraca foram realizadas em todas as zonas da cidade e detiveram pelo menos 15 pessoas. Uma arma de fogo também foi apreendida.

As ações ostensivas têm o objetivo de inibir ações criminosas em Manaus e foram realizadas na noite desta sexta-feira (5). As operações seguem até a madrugada de segunda (8). Com 1.377 mil policiais militares, em 423 viaturas ao total, a PM abordou 45 ônibus coletivos; 1.337 motocicletas; 1.618 carros de passeio; 223 táxis; 177 mototáxis e 122 caminhões.

Sete veículos, provenientes de roubos e furtos, foram apreendidos, além de uma arma de fogo. A polícia também fez abordagens em 54 bares e deteve 15 pessoas. Alguns suspeitos assinaram apenas Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCO’s) e foram liberados.

A Operação Águia foi realizada na área Sul da cidade, nos bairros: Centro, Betânia, São Lázaro, Morro da Liberdade, Japiim e adjacências. Já a Operação Onça foi deflagrada nas Zonas Norte, Oeste, Leste e Centro-Oeste de Manaus com abordagens nos bares e casas noturnas. A Operação Catraca fez revistas em ônibus do transporte coletivo e alternativo.

Com informações da assessoria