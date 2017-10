Mais de 6 mil inscritos para estágio no TCE precisam confirmar inscrição

A menos de 11 horas do término das inscrições para vagas de estágio e formação de cadastro reserva do Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), mais de 6,2 mil estudantes se inscreveram no Processo Seletivo Simplificado (PSS), por meio do portal da Escola de Contas Públicas (ECP). Mas, para validar a inscrição, o candidato precisar ir até à sede da ECP, entre os dias 19 a 24 de outubro.

É necessário apresentar o comprovante da inscrição e cópias de documentos exigidos no edital (carteira de identidade, CPF e Comprovante ou Declaração de Matrícula, histórico escolar com coeficiente igual ou superior a 6,0). A não confirmação invalida automaticamente a inscrição, que ainda pode ser feita até as 23h59 desta quarta-feira (18).

O certame oferece 77 vagas de estágio e formação de cadastro reserva para os cursos de administração, arquivologia, contabilidade, direito, economia, engenharia civil, comunicação social – jornalismo ou relações públicas, e processamento de dados. O maior número de inscritos optou por direito (2.509 candidatos), administração (1.147) e engenharia civil (864).

O candidato aprovado cumprirá uma carga horária de 25 horas semanais, sendo cinco horas diárias, e receberá uma bolsa mensal de R$ 1 mil, com ajuda de custo para o vale-transporte no valor R$ 167,20 e mais seguro de vida.

Recebimento de documentos

Todos os que realizaram as inscrições pela internet devem se atentar ao prazo de entrega de documentos para validação de sua inscrição no PSS. Para o recebimento da documentação, equipes de servidores da Escola de Contas trabalharão na quinta-feira (19), sexta-feira (20), sábado (21), segunda-feira (23) e terça-feira (24), das 8h às 16h, na ECP, localizada na sede do TCE-AM, situada na avenida Efigênio Salles, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul.

Apenas após a entrega dos documentos, o candidato estará apto a realizar a prova no dia 5 de novembro.

