Mais de 500 pessoas vivem nas ruas do Centro em Manaus

Somente no centro de Manaus, 536 pessoas estão em situação de rua, conforme informou o gerente responsável pelo Centro POP (Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua), Rosinaldo da Silva, pertencente à Semmasdh (Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos).

De acordo com a secretaria municipal, no primeiro semestre deste ano foram atendidos 297 usuários no Centro POP. “Desse total, 206 recebem atendimento diário na instituição, realizando distribuição de café da manhã e almoço, higienização, guarda volumes, orientação e suporte para acesso à documentação civil, elaboração de currículo, atendimento psicossocial, entre outros”, explica o gerente Rosinaldo da Silva.

Quanto à faixa etária, o gerente do Centro POP afirma que a maioria dos moradores de ruas é do sexo masculino e possuem idade entre 20 e 40 anos.

A equipe de reportagem foi até o centro da cidade para conhecer o dia a dia dessas pessoas. A maioria preferiu sair do convívio familiar para tentar a vida sozinho, seja por desentendimento com parentes ou abandono.

A moradora de rua Sandra Ferreira dos Santos, 37, conta que está em situação de rua há 14 anos. “Fui abandonada pela minha mãe de criação, minha mãe biológica era garota de programa e não tenho notícias dela. Sofro de algumas doenças e sou atendida pelas psicólogas do Centro”, disse Sandra dos Santos.

Já o morador João Paulo Sena Ferreira, 37, vive há 15 anos nas ruas e perdeu totalmente o contato com a família. “Tenho uma irmã, mas não nos relacionamos bem. Vim do município de Humaitá, minha mãe morreu quando eu tinha apenas 9 anos de idade e faz quatro meses que meu pai se foi. A situação é difícil, principalmente para conseguir um emprego e assim vamos vivendo da ajuda de um e de outro”, comentou João Paulo.

A questão do convívio familiar se repete entre as razões do morador de rua João Ribeiro, 36, instalado próximo ao parque Senador Jefferson Péres, localizado na Manaus Moderna. “Sou cearense mas vim muito pequeno para Manaus, moro nas ruas há 8 anos, larguei minha esposa, estou há três semanas nesse ‘pedaço’. Sou pedreiro, trabalho também com pintura, mas não tenho oportunidade de trabalho”,afirmou Ribeiro.

Espaço

Inaugurado no dia 7 abril de 2011, em Manaus, Centro POP é parte integrante da Semmasdh e está contido na PNAS (Política Nacional de Assistência Social), na tipificação Nacional de Serviços

Socioassistenciais.

Este foi o primeiro espaço criado na capital com o intuito de servir como referência para pessoas em situação de rua, quer sejam jovens, adultos, idosos e/ou grupos familiares que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência.

Para acionar o Serviço Especializado em Abordagem Social para pessoas em situação de rua da Semmasdh, a população deve entrar em contato pelos telefones 0800 092 1407 e 0800 092 6644.

Novas instalações

Instalado na rua Silva Ramos, no centro de Manaus, o Centro POP se mudou na manhã de ontem (22) para instalações próprias, localizado na rua 1, bairro Petrópolis, na Zona Sul. Atualmente, o espaço utilizado é alugado e passará para um local próprio, gerando economia para o município.

A obra já foi aprovada pelos fiscais da Caixa Econômica Federal e, em setembro, a Prefeitura de Manaus inaugurará a nova unidade que vai garantir atendimento humanizado e de qualidade às pessoas em situação de rua.

