Mais de 500 pessoas são atendidas em ação da ouvidoria da Aleam no Viver Melhor

Na segunda ação social da Ouvidoria da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), mais de 500 pessoas já foram atendidas, até a manhã deste sábado (27), no conjunto Viver Melhor, bairro Santa Etelvina, Zona Norte. Entre os serviços oferecidos estão: a emissão de carteira de identidade, CPF, cortes de cabelo, atendimento jurídico, como casos de pensão alimentícia e divórcios. Os moradores contam também com atendimentos médicos e psicológicos. A ação vai até as 17h de hoje e são esperados mais de 1,3 mil pessoas.

De acordo com o deputado estadual, Carlos Alberto, mais que oferecer serviços, a ação tem o objetivo de se aproximar cada vez mais da população e oferecer ajuda.

“Estamos aqui para oferecer uma mão amiga, ajudar aqueles que precisam. Procuramos atender a população como um todo, com os serviços que muitos necessitam e que muitas vezes são difíceis de ter acesso”, disse.

Ainda segundo o deputado, a ação da ouvidoria conta com a parceria entre servidores da Justiça Itinerante do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), servidores da Polícia Civil, com emissão de identidades, e advogados da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Conforme o juiz de direito e coordenador do projeto Justiça Itinerante, Alexandre Novaes, os serviços jurídicos mais procurados são de pedidos de pensão alimentícia e divórcios, no entanto, há também quem procure reconhecimento de paternidade ou pequenas causas.

“Aqui nós adiantamos um processo, se a pessoa vem com todos os documentos e a maioria já vem para uma conciliação, aqui nós damos entrada no processo e no próximo atendimento, que funciona na justiça itinerante do Centro, na Praça da Polícia, já conseguimos finalizar. Se um casal vier com todos os papéis querendo um divórcio, eles já saem daqui divorciados”, informou.

A dona de casa Viviane Garcia, 45, relatou que veio solicitar a segunda via de identidade, que ela perdeu quando mudou de residência.

“É muito importante essa ação, porque nós não temos tempo durante a semana para ir a um órgão público Solicitar. Essa ação aqui é proveitosa e ajuda muito para quem não tem como se locomover na cidade”, afirmou.

Ana Sena

EM TEMPO