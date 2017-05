Mais de 50 passageiros abandonam ônibus após pane mecânica na Constantino Nery

Um ônibus articulado, da linha 652 (T4-T5-Centro), pertencente à empresa Global Green, sofreu uma pane mecânica, atrasando a volta para casa de mais de 50 passageiros, no início da noite desta quinta-feira (25), na avenida Constantino Nery, nas proximidades do Olímpico Clube, bairro Presidente Vargas, Zona Sul de Manaus.

A causa da pane mecânica, supostamente, seria uma bomba que parou de funcionar. Segundo Fátima Campelo, 32, auxiliar de consultório dentário, que utiliza a mesma linha de ônibus todos os dias, o motorista já vinha reclamando da peça, mas não informou o motivo de continuar trafegando mesmo com o defeito.

“Quando chegamos em frente ao Olímpico Clube o motorista estacionou o ônibus e avisou que não poderia mais prosseguir por defeito nessa bomba. Os passageiros começaram a reclamar muito, mas não teve outro jeito”, disse a passageira, que não soube precisar que tipo de “bomba” estava apresentado falhas.

Para alívio de Fátima e de outros 50 passageiros, que utilizavam o ônibus no momento, outro veículo da mesma linha passou minutos depois, porém a lotação transformou o trajeto em uma experiência insuportável.

“No momento estávamos a caminho do Centro, então ainda não havia entrado a maioria dos passageiros. Como juntamos os usuários dos dois veículos, no retorno, sentido bairro, mal dava para se movimentar dentro do ônibus”, completou.

Por telefone, a reportagem tentou contato com a empresa Global Green, para pedir informações sobre a rotina de manutenção preventiva dos veículos e se houve comunicação por parte do motorista a respeito do alerta dado pelo computador de bordo, porém a assessoria não conseguiu resposta com o setor responsável.

Raphael Sampaio

EM TEMPO