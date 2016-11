Mais de 5 toneladas de pirarucu é apreendida em barco na Manaus Moderna

Mais de cinco toneladas de pirarucu foi apreendida, no fim da tarde dessa segunda-feira (14), durante uma operação de fiscalização realizado pelo do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPAmb), na Manaus Moderna, no Centro. O tipo da espécie confiscada pelo comando encontra-se no período de defeso.

De acordo com informações do policiamento ambiental, ao todo foram apreendidos 5.059 kg de pirarucu desviscerado sem a documentação necessária para transporte e comercialização.

O BPAmb destacou que a apreensão só foi possível após uma denúncia anônima sobre o pescado.

Após diligências, no intuito de reprimir ilicitudes ambientais, em um barco atracado na Balsa Branca, foi constatado a presença do referido pescado.

“Ao ser questionado pela equipe de fiscalização, o responsável pelo pescado afirmou não possuir guia de comercialização e transporte, o que vai de encontro a legislação pertinente. Ressaltamos que a espécie (pirarucu) encontra-se em período de defeso conforme Instruções Normativas do IBAMA n° 34/2004 (Pirarucu) e, ainda, 01/2005 onde prevê a utilização de lacre nos pescados para comprovação de sua origem”, informou o BPAmb.

Ainda segundo o comandante de policiamento ambiental, a carga foi apreendida e os agentes delituosos apresentados a autoridade competente no 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Centro-Sul, para procedimentos de polícia judiciária.

O Batalhão Ambiental enfatiza que a comercialização de espécies que se encontram em defeso só é lícita quando oriundas de áreas de manejo ou criadores devidamente autorizados. Orienta-se ainda que o consumidor exija do comerciante o certificado de origem do pescado que está sendo adquirido com o intuito de inibir a perpetuação da prática ilícita, estimulando assim a adequação da atividade e do comércio.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO