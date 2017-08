Mais de 5 toneladas de lixo foram retiradas de bueiros nos corredores viários em Manaus

Outros serviços como manutenção de caixas coletoras com instalação de gradil e recuperação de tampas estão no cronograma – Divulgação

Em quatro meses de ação, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) já retirou mais de cinco toneladas de lixo dos bueiros localizados nas avenidas Constantino Nery e Djalma Batista. Nesta semana, o serviço segue desobstruindo os escoadouros da Torquato tapajós, garantindo a correta vazão das águas pluviais e evitando alagamentos em dias de chuva.

O trabalho se iniciou em frente à rodoviária, sentido bairro-Centro, e seguirá até as proximidades do bairro Novo Israel, onde será retomando no sentido inverso da via. Segundo o vice-prefeito e secretário municipal de Infraestrutura, Marcos Rotta, a grande quantidade de lixo jogado nas ruas tem sido a principal causa de entupimento dos bueiros.

“O resultado desse descuido só vemos no período de chuva. Por isso, estamos nos antecipando para realizar a manutenção nas principais vias da cidade e evitar os alagamentos que danificam o solo, causam transtorno no trânsito, trazem risco ao fluxo de pedestres e também causam inconvenientes àqueles que estão nas paradas de ônibus”, destacou Rotta.

Sacolas plásticas, lixo doméstico e outros objetos jogados nas vias são os detritos mais encontrados durante os serviços. “Nossa meta é realizar a limpeza em dez escoadouros diariamente, sempre após as 21h para não atrapalhar o fluxo de veículos”, explicou o coordenador do setor de drenagens da Seminf, Eguinaldo Ramos.

Outros serviços como manutenção de caixas coletoras com instalação de gradil, recuperação de tampas, confecção de meio-fio e sarjeta também estão inclusos no cronograma de serviços na avenida Torquato Tapajós. Paralelamente aos trabalhos, a Seminf já realiza um levantamento das vias que necessitam do serviço de forma emergencial, a fim de inseri-las na programação de desobstrução de bueiros. Serviço fundamental de prevenção.

