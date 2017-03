Mais de 5 mil famílias em Maués serão beneficiadas pelo programa Leve Leite

Foi lançado neste sábado (18), o programa Leve Leite, iniciativa da Prefeitura de Maués (a 253 km de Manaus) para combater a desnutrição infantil no município com a distribuição de 6 mil litros de leite de soja, para mais de 5 mil famílias de baixa renda do município. O projeto, custeado com recursos municipais, é o maior programa social do interior do Amazonas.

O programa foi desenvolvido com base no alarmante relatório divulgado pelo Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional do Ministério da Saúde, sobre a situação nutricional das crianças de zero a cinco anos do município em 2016, e que indicam que 6% tem magreza acentuada, 10% estão muito abaixo do peso e 36% tem altura muito baixa para a idade.

Rico em cálcio, vitaminas D e B12, além de não possuir colesterol e lactose, o leite de soja será distribuído de segunda a sexta-feira, a partir das 7h, em nove locais da cidade.

“Minha casa tem 12 pessoas, incluindo minha mãe de 84 anos e meu filho mais novo de sete meses. Com o Leve Leite vai ser possível ter uma alimentação melhor e mais saudável todo dia”, afirmou a dona de casa, Raimunda Rodrigues, moradora do bairro Mirante do Éden e primeira da fila no posto de distribuição de sua comunidade.

O processo de fabricação está a cargo da Secretaria de Produção Rural de Maués, que recuperou a “vaca mecânica” que irá transformar a soja em leite, em um processo de 10 horas de duração e que vai contar com uma equipe de 40 profissionais treinados durante todo o processo até a entrega à população, incluindo a embalagem em sacos plásticos esterilizados.

Para agradar ainda mais o paladar infantil, serão acrescentadas essências de morango, chocolate e baunilha ao leite.

“O Leve Leite é voltado para crianças, mas vai beneficiar toda a família e os idosos. É um projeto que vai gerar frutos a médio e longo prazo, com a redução das demandas de saúde e também melhorando as condições de aprendizado das crianças e jovens”, destacou o prefeito Júnior Leite.

