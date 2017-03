Mais de 5 km de vias são recuperadas no Terra Nova

Mais de 5 km de ruas já foram recuperadas no mutirão de obras da Prefeitura de Manaus no bairro Terra Nova, Zona Norte. Ações de recapeamento asfáltico com pedra rachão e brita, tapa-buracos, recuperação de calçadas e confecção de meio-fio e sarjetas estão sendo realizadas no bairro.

Os serviços, que são executados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), iniciaram na última quinta-feira (23). No total, 79 ruas deverão ser atendidas, Entre as ruas que já foram concluídas estão a rio Badajós, rio Juruá, rio de Peixe, rio Coari, rio Tarumã, rio Madeiro.

Na rua Sete de Setembro, foi feita também a implantação de mais de 400 tubos de drenagem profunda. As próximas vias a receberem atendimento serão Parintins, João Paulo e Manacapuru.

“Essa é mais uma ação da Seminf orientada pelo prefeito Arthur Neto e sob acompanhamento do prefeito em exercício, Marcos Rotta. Estamos trabalhando nos moldes das ações já realizadas no ano passado, concentrando as equipes de todas as divisões distritais em determinada comunidade”, declarou o chefe do Distrito do Novo Israel, Paulo Roberto dos Santos.

A moradora Regina Lopes disse que a chegada do asfalto irá melhorar e muito a qualidade de vida no bairro. “Agora os carros poderão chegar na porta da nossa casa, o que irá diminuir até a questão da segurança, pois o fluxo de pessoas será maior na rua”.

Com informações da assessoria