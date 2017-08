Mais de 4,5 mil militares atuam no 2º turno da eleição suplementar no AM

De acordo com o comandante militar da Amazônia, general do Exército Geraldo Antônio Miotto, a estratégia será a mesma adotada no primeiro turno, considerada satisfatória.

A preparação do pleito está sendo acompanhada por uma comitiva do governo da Guiné-Bissau, que está em Manaus desde o último fim de semana. Segundo Antonio Jau, diretor da Comissão Nacional de Eleição do país africano, a ideia é melhorar o sistema eleitoral de sua nação baseado no modelo brasileiro.

No segundo turno da eleição também haverá Lei Seca, conforme portaria conjunta assinada pelo presidente do TRE, desembargador Yedo Simões, e pelo secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes.

Entre duas da madrugada e seis da tarde de domingo, o consumo de bebida alcoólica estará proibido em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e estabelecimentos similares, bem como em locais abertos ao público em todo o estado.

