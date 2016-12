Mais de 43 mil pessoas fazem prova da UEA neste domingo

Pouco mais de 43 mil candidatos farão a prova de conhecimentos gerais da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), acesso 2017, marcada para a tarde deste domingo (11), em Manaus e em todos os municípios do Amazonas. O processo já tinha ocorrido em outubro deste ano, mas foi anulado pela gestão superior da universidade, em virtude de um apagão que afetou parte do Estado. Ao todo, estão sendo oferecidas 3.272 vagas, nos cursos disponibilizados pela UEA.

A instituição informou que o cartão de confirmação, onde o candidato pode verificar o local de prova, está disponível desde o último dia 2 no portal da UEA (www.uea.edu.br), no link vestibular. A prova será realizada a partir de 13h (horário de Manaus). Os portões serão abertos 12h e fechados, impreterivelmente, às 12h50. O resultado final do vestibular e do SIS será divulgado no dia 19 de dezembro, no portal da UEA (www.uea.edu.br).

A UEA destacou que o edital de matrícula será divulgado também no dia 19 de dezembro para os candidatos aprovados nos cursos que iniciam as aulas no primeiro semestre de 2017. Já o segundo edital de matrícula será divulgado apenas no dia 20 de abril para os candidatos aprovados nos cursos que iniciam as aulas no segundo semestre de 2017.

Segundo o edital do certame, a oferta é para carreiras na Escola Normal Superior e nas Escolas Superiores de Ciências Sociais, de Ciências da Saúde, de Artes e Turismo e de Tecnologia, todas em Manaus; e nos Centros de Estudos Superiores de Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé.

Por meio de nota, a UEA esclareceu a anulação da prova e a remarcação de uma nova data para a realização do processo. No documento, a reitoria disse que, em atenção aos inúmeros pedidos de ressarcimento a universidade, consignados por candidatos que participaram da 1ª etapa do Vestibular – UEA, no dia 23 de outubro de 2016, a qual, em virtude da ocorrência da falta de energia em vários locais de prova, e com o desiderato de assegurar a isonomia do certame a todos os participantes, foi preciso anular o processo, para ser reaplicada no dia 11 de dezembro deste ano.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO