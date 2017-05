Mais de 400 vagas para cursos de dança, coral e teatro no Liceu Cláudio Santoro em Manaus

A partir da próxima segunda-feira (22) até o dia 24 de maio, será aberta as matrículas para cursos do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, na unidade do Centro de Convivência do Idoso de Aparecida, localizado na rua Wilkens de Matos, s/nº – Aparecida. São mais de 400 vagas, distribuídas entre os cursos de Dança de Salão, Canto Coral e Teatro para Melhor Idade e entre os turnos diurno e noturno. Para os cursos diurnos, a idade mínima é 45 anos de idade. Já para os cursos noturnos, a faixa etária é de 18 a 45 anos de idade.No ato da matrícula, o aluno deverá levar duas cópias do documento de identidade, duas cópias do CPF, duas cópias do comprovante de residência e duas fotos 3×4. Os cursos promovem uma melhor qualidade de vida para os idosos, segundo o secretário de Estado de Cultura, Robério Braga: “A coordenação motora, a agilidade, a flexibilidade, o raciocínio, a saúde, de mum modo geral melhora por meio das atividades artísticas”, ressalta.

Cursos oferecidos

O curso de Dança de Salão, ministrado pelos professores Reginaldo Brito e Dalva Macedo, tem o objetivo de capacitar o aluno na fluência básica de execução de diversas modalidades de dança, como o bolero, o samba, o forró e outras. As aulas acontecem de segunda-feira a quinta-feira, das 8h às 17h, para a faixa etária de 45 anos em diante, e de 17h a 21h para a faixa etária de 18 a 45 anos.

Ministrado pelo professor Paulo Afonso, o curso de Canto Coral para Melhor Idade terá suas aulas às terças e quintas-feiras, das 8h às 11h da manhã, e de 14h às 17h, com idade mínima de 45 anos. O curso proporcionará aos alunos aprendizados de técnica vocal e prática musical, desenvolvendo habilidades em canto conjunto, percepção rítmica, melódica e harmônica, ampliando a qualidade sonora, equilíbrio, afinação e estilo musical.

Já o curso de Teatro, ministrado pela professora Erismar Fernandes, proporcionará aos jovens e idosos vivências teatrais, além de um aprendizado humano em que o indivíduo, por meio da prática da representação e dramatização, expõe-se e confronta seu universo interior. As aulas acontecem às segundas e quartas-feiras, nos horários de 8h da manhã, para maiores de 45 anos, e de 15h30, para alunos entre 18 e 45 anos.

