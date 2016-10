Mais de 40% dos inscritos no Enem já acessaram informações sobre local de prova

Cerca de 3,4 milhões de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acessaram as informações sobre local de prova, de acordo com balanço das 15h, divulgado nesta sexta-feira (21) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O número corresponde a 41% dos mais de 8,6 milhões de inscritos.

Os cartões de confirmação de inscrição estão disponíveis desde a quarta-feira (19) na internet, no site do Enem e também no aplicativo do Enem, nas plataformas Android, iOS e Windows Phone. Para acessá-lo é preciso informar CPF e senha.

Segundo a autarquia responsável pelo exame, a maioria dos acessos foi pela internet (3.396.447). O aplicativo Enem 2016, novidade deste ano, foi utilizado por 126.327 participantes para acessar os dados.

O cartão de confirmação, além do local, data e horário de prova, traz o número de inscrição do estudante, a opção de língua estrangeira e, quando for o caso, a indicação de atendimento especializado e específico e a solicitação de certificação do ensino médio.

Para evitar os já famosos atrasos, a recomendação é que os candidatos façam o caminho de casa até o local de prova antes da data do exame para conhecer o trajeto e evitar imprevistos. No dia da prova, a orientação é chegar com antecedência ao local – os portões abrem uma hora antes do início do exame.

Mudança de local

O Inep informou ainda que alguns locais de prova precisaram iniciar processo de reforma ou tiveram suas instalações comprometidas devido a fenômenos naturais. Por esse motivo, serão substituídos. Portanto, os participantes cuja previsão era fazer as provas nesses locais serão realocados para outros e terão seus cartões de confirmação atualizados.

Caso, ao acessar o cartão de confirmação, os participantes verifiquem a mensagem “Aguarde a confirmação do seu local de prova. Efetue nova consulta nos próximos dias”, não é preciso que se preocupem. A orientação é que continuem acompanhando o cartão, pois a atualização será realizada até data anterior à aplicação do exame.

A verificação dos cartões é responsabilidade dos inscritos. O Inep encaminhou, por SMS e e-mail, a todos os inscritos na edição deste ano, um aviso de que os respectivos cartões já podem ser acessados. Além disso, a cada três dias, novos lembretes serão enviados, por esses mesmos canais de comunicação, para todos que ainda não tenham verificado seus locais de prova. A apresentação do cartão nos dias de prova não é obrigatória. Em caso de dúvidas, o candidato pode acionar o Inep pelo telefone 0800-616161.

Enem 2016

As provas do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 6 de novembro. Nos dois dias de prova, os portões serão abertos às 12h e fechados às 13h, no horário de Brasília. Os estudantes devem ficar atentos ao horário de verão e verificar na localidade onde moram o horário exato do exame. As provas começam a ser aplicadas às 13h30.

Mariana Tokarnia

Agência Brasil