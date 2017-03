Mais de 38 mil pessoas fugiram do Afeganistão desde janeiro

Um relatório publicado nesta segunda-feira (20) pela Organização das Nações Unidas (ONU) apontou que 38.110 pessoas fugiram do Afeganistão para se afastar do conflito desde janeiro deste ano. Mais da metade dessas pessoas que se tornaram refugiadas são crianças.

Em 2016, 654 mil civis abandonaram suas casas pelo mesmo motivo, segundo a agência alemã DPA. No Afeganistão, as tropas do governo lutam contra os radicais islâmicos, mas há também enfrentamentos entre milícias rivais. O regime Talebã caiu há 16 anos, mas a milícia nunca foi derrotada.

A maioria das pessoas que se deslocaram saíram das províncias de Kunduz e Baghlan, no norte. Mas no sul do país o conflito também se aprofundou.

Agência Brasil