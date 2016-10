Mais de 38 mil pessoas foram conferir as atrações do ‘Passo a Paço’; nesta segunda tem mais

Uma gostosa combinação de cultura, sabores e aromas atraiu, neste domingo (23), mais de 38,4 mil pessoas ao Centro Histórico de Manaus, para conferir a programação do Passo a Paço, projeto de ocupação cultural da região que já está em sua terceira edição. Sucesso de público, o primeiro dia do evento contou com show nacional de Seu Jorge e apresentação da atriz Fernanda Montenegro, no Les Artistes Café Teatro.

“Eu não trouxe essa peça para um teatro grande porque isso não é um espetáculo, isso é um encontro de gente, eu com vocês e vocês comigo”, afirmou a atriz na abertura da leitura do texto ‘Nelson Rodrigues por ele mesmo’, uma adaptação dela sobre o livro homônimo, de autoria da filha do dramaturgo carioca, Sônia Rodrigues.

Esbanjando simplicidade, Fernanda conquistou o público manauara durante o bate-papo. Ela agradeceu a presença de todos, respondeu abertamente aos cumprimentos, abraçou e beijou um dos fãs.

No palco montado na Sete de Setembro, Seu Jorge contagiou quem esperava por ele desde às 21h. O show iniciou às 23h30 e trouxe sucessos como ‘Mina do Condomínio’ e ‘Pretinha’.

Revelação da Internet, o DJ Boss In Drama, que abriu o show de Seu Jorge, colocou todo mundo para dançar. “Estou muito empolgado de estar aqui e preparei meu melhor show para fazer todos dançarem. Só tenho a desejar parabéns a Manaus”, disse.

No Coreto, artistas como Claudinho Nunes, Elias Moreira e Jéssica Stephens, Kátia Maria, Pereira e Casa de Caba reuniram vários tipos de público na Praça Dom Pedro II. Kátia Maria foi uma das mais prestigiadas.

Pulverizando os focos de manifestações artísticas, a Cia Brasileira de Mysterios e Novidades surpreendeu o público com a intervenção cultural ‘Uirapuru’, premiada pela Funarte. Em cima de pernas de pau, eles se apresentaram em meio às pessoas que passavam pela rua Governador Vitório, em frente à praça Dom Pedro II. Nesta segunda-feira (24), o grupo se apresenta novamente às 20h.

Visitação

O Paço da Liberdade, futuro Museu da Cidade, recebeu a visitação de 9,5 mil pessoas durante o evento. No local, acontecem duas exposições: ‘Areias do Tempo’, dos quadrinhistas do estúdio House137, com a temática Halloween; e a exposição fotográfica ‘Onde Passo?’, de imagens sobre o cotidiano e arquitetura de Manaus registradas pela jornalista Milena Di Castro e pelo Padre Chicão, vencedores do concurso de mesmo nome ano passado. Ambas exibições têm a curadoria de Oscar Ramos.

Gastronomia

O chef Leandro Brandão, do Espetinho Goumert, vendeu todo o estoque às 21h. “Fiquei surpreso, participo de vários festivais do segmento e foi uma surpresa ver a gente estourar, vender muito rápido. E olha que vim preparado, por que geralmente levo aos eventos metade do que trouxe para cá”, afirmou. “Para esta segunda-feira vamos dobrar. Peguei conselhos com os outros chefs que já participaram de outras edições, e me disseram que no último dia também vale à pena”, afirmou.

Mais de 40 barracas participam desta edição com pratos a preços populares de R$ 5, R$ 10 e R$ 15. Hoje, o convidado nacional Olivier Anquier servirá cheesecake com calda de maracujá e risoto de penne com shimeji.

Em comemoração aos 347 anos da cidade, o cantor revelação da música brasileira Johnny Hooker sobe ao Palco Música às 20h desta segunda-feira.

Grupo Corcovado, Márcia Novo, Banda Jiquitaia, Torrinho, Quarteto de Beiradão, Cileno e DJ Luana Aleixo são as atrações locais. A programação completa pode ser acessada em: bit.ly/manaus347.

Com informações da assessoria